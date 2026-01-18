Từ “Xứ Sở Miên Man” đến đời thực: Jun Phạm và hành trình âm nhạc chữa lành

(Ngày Nay) - Tối 17/01, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), với sự đồng hành của Lifebuoy, nghệ sĩ Jun Phạm đã chính thức đưa “Xứ Sở Miên Man” từ những trang sách bước ra đời thực thông qua minishow mang tên “Hết Mình Miên Man”. Không chỉ là một đêm nhạc, minishow là một chuyến viễn du ngược dòng ký ức, nơi khán giả được sống "hết mình" trong âm nhạc và "miên man" cùng những cảm xúc tuổi thơ.

Trước đó, hành trình đã có một khởi đầu ấn tượng tại TheAnts Studio (TPHCM) vào tối 26/12/2025. Với sự góp mặt của các khách mời Đông Nhi và HuyR, showcase tại TP.HCM đã thành công tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, ấm cúng và tinh tế.

Góp phần tạo nên sự trọn vẹn cho chương trình không thể không kể đến sự đồng hành nhiệt thành của cộng đồng người hâm mộ Jun Phạm (còn được biết đến với cái tên Carrot). Không chỉ mang đến một photobooth thiết kế đầu tư, mang đậm hơi thở cổ tích của "Xứ Sở Miên Man", các Carrot còn triển khai hoạt động food support (tiếp tế đồ ăn/thức uống), tiếp thêm năng lượng cho nghệ sĩ và ekip, khiến đêm nhạc không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một cuộc hội ngộ của những người thân.

Tiếp nối thành công đó, tại Hà Nội, Lifebuoy tiếp tục đồng hành cùng Jun Phạm mang đến những bản hit quen thuộc như “Xứ Sở Miên Man”, “Chú Ếch Hết Buồn”, “Thương Em Hơn Chính Anh”.. cùng những ca khúc trong EP “Thần Yêu” như “Sơn Thủy Khúc”, “Bất Tuyệt Thao Thao”, “Nhẹ Tựa Khói Sương”...

Hai người bạn thân của Jun Phạm là HuyR và BB Trần cũng góp mặt trong chương trình. Các nghệ sĩ mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý, từ bản hit mới “Những Ngày Thanh Xuân” đến phần trình diễn “Đừng Bắt Anh Phải Hứa” của BB Trần, mang lại không khí nhẹ nhàng và gần gũi. Sự phối hợp nhịp nhàng cùng những tương tác duyên dáng giữa các nghệ sĩ đã tạo nên một không gian âm nhạc trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn trải nghiệm nghe nhìn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc những giai điệu quen thuộc gắn với không khí Tết vang lên qua hai ca khúc “Tết Ổn Rồi” và “Tết Ta Về”. Đặc biệt, “Tết Ta Về” là dự án âm nhạc vừa ra mắt, được giới thiệu thông qua MV giàu màu sắc và cảm xúc, với sự tham gia của các nghệ sĩ quen thuộc với công chúng như Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam và gương mặt triển vọng CONGB. Sự gặp gỡ giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không chỉ tạo thêm sức hút cho đêm diễn mà còn góp phần truyền tải thông điệp về một mùa Tết an toàn, sum họp và gắn kết gia đình.

Khép lại minishow “Hết Mình Miên Man”, hành trình đưa “Xứ Sở Miên Man” từ trang sách ra đời thực cho thấy nỗ lực của Jun Phạm trong việc xây dựng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi ký ức tuổi thơ, sự sẻ chia và tinh thần gắn kết được đặt ở vị trí trung tâm. Sự đồng hành của Lifebuoy trong chương trình không chỉ góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghệ thuật mà còn lan tỏa thông điệp về một lối sống an toàn, lành mạnh và sự quan tâm dành cho những giá trị gia đình, đặc biệt trong thời điểm Tết đến gần. Từ đó, “Xứ Sở Miên Man” không chỉ dừng lại ở một dự án âm nhạc, mà trở thành điểm gặp gỡ của cảm xúc, ký ức và những kết nối bền chặt giữa nghệ sĩ và khán giả.