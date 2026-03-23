Trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc: Cơ hội sáng tạo hay mối đe dọa với nghệ sĩ?

Hương Giang - Hữu Quyết In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Trí tuệ nhân tạo đang dần tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc, đặt ra nhiều thay đổi cho ngành công nghiệp sáng tạo. Ảnh: Internet

Không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ, AI trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, biểu diễn và phân phối. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mở ra, hàng loạt tranh cãi và xung đột pháp lý cũng đang đặt ra câu hỏi lớn: AI đang thúc đẩy sáng tạo hay làm xói mòn giá trị nghệ thuật?

AI - “cộng sự” mới nhưng đầy quyền lực

Sự xuất hiện của các công cụ AI đã giúp việc sản xuất âm nhạc trở nên nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Không chỉ hỗ trợ viết lời, phối khí, AI còn có thể tạo ra toàn bộ một ca khúc hoàn chỉnh chỉ trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, AI đang góp phần thay đổi cách âm nhạc được tiêu thụ. Các nền tảng như Spotify sử dụng thuật toán để cá nhân hóa trải nghiệm người nghe, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng và thị hiếu âm nhạc toàn cầu. Ở góc độ này, AI rõ ràng đang mở rộng “biên độ sáng tạo”, giúp nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ độc lập tiếp cận công cụ sản xuất chuyên nghiệp với chi phí thấp hơn.

Những vụ việc gây chấn động: Khi AI “đánh cắp” giọng hát

Tuy nhiên, thực tế cho thấy AI không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ. Một trong những ví dụ điển hình là ca khúc “Heart on My Sleeve” - sản phẩm do AI tạo ra nhưng sử dụng giọng hát mô phỏng của Drake và The Weeknd. Ca khúc này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt nghe trước khi bị gỡ bỏ vì vi phạm bản quyền.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc: Cơ hội sáng tạo hay mối đe dọa với nghệ sĩ? ảnh 1

Hai nghệ sĩ Drake và The Weeknd - những giọng hát bị AI mô phỏng trong ca khúc “Heart on My Sleeve”, gây tranh cãi về bản quyền và quyền cá nhân trong âm nhạc. Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, năm 2024, chính Drake tiếp tục gây tranh cãi khi sử dụng AI để tái tạo giọng của cố rapper Tupac Shakur trong một bản diss track. Hành động này đã khiến gia đình cố nghệ sĩ phản ứng gay gắt và đe dọa kiện tụng vì xâm phạm quyền hình ảnh. Những sự kiện này cho thấy một thực tế: công nghệ đã tiến xa đến mức có thể “tái sinh” giọng hát, một yếu tố từng được xem là độc nhất của mỗi nghệ sĩ.

Cuộc chiến pháp lý giữa AI và ngành âm nhạc

Không chỉ dừng ở các sản phẩm đơn lẻ, xung đột giữa AI và ngành công nghiệp âm nhạc đang leo thang thành các vụ kiện quy mô lớn. Năm 2024, ba hãng thu âm lớn là Universal, Warner và Sony đã đồng loạt kiện các công ty AI vì cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu âm nhạc để huấn luyện mô hình.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc: Cơ hội sáng tạo hay mối đe dọa với nghệ sĩ? ảnh 2

Cuộc chiến bản quyền giữa các hãng đĩa lớn và các phần mềm AI đã bắt đầu nhen nhóm từ 2024.

Ở chiều ngược lại, một số thỏa thuận hợp tác cũng bắt đầu xuất hiện, cho thấy ngành công nghiệp đang tìm cách “hợp pháp hóa” AI thông qua cơ chế cấp phép và chia sẻ lợi nhuận. Điều này phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp: từ đối đầu sang thương lượng, nhưng vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng.

Nguy cơ “đồng dạng hóa” âm nhạc

Bên cạnh vấn đề pháp lý, AI còn đặt ra một thách thức sâu xa hơn: nguy cơ làm mất đi bản sắc cá nhân trong âm nhạc. Khi AI có thể tạo ra những bản nhạc “đúng công thức”, thị trường có thể bị lấp đầy bởi các sản phẩm giống nhau về cấu trúc, giai điệu và cảm xúc. Thậm chí, theo các chuyên gia, nếu AI-generated music không được bảo hộ bản quyền, nó có thể tạo ra một “cuộc đua xuống đáy”, nơi sản phẩm sáng tạo bị sao chép và tái sử dụng tràn lan.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc: Cơ hội sáng tạo hay mối đe dọa với nghệ sĩ? ảnh 3

Những ca khúc AI dù hoàn hảo về nhạc tính nhưng khó mang đến cảm xúc chân thực như các ca khúc nguyên bản.

Những diễn biến thực tế cho thấy AI không còn là câu chuyện tương lai, mà đã trở thành một phần của hiện tại với cả cơ hội lẫn rủi ro. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc ngăn cản AI, mà là thiết lập ranh giới cho nó. Khi các nghệ sĩ, công ty công nghệ và nhà quản lý vẫn đang tranh luận về quyền sở hữu và trách nhiệm, câu hỏi quan trọng hơn vẫn là: đâu là giá trị không thể thay thế của con người trong âm nhạc?

Âm nhạc có thể được tạo ra bằng thuật toán, nhưng cảm xúc - thứ khiến âm nhạc trở nên có ý nghĩa vẫn là sản phẩm của trải nghiệm con người. Nếu đánh mất điều đó, âm nhạc có thể trở nên hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng lại rỗng về nội dung.

Từ những bản nhạc “giả giọng” gây sốt đến các vụ kiện hàng tỷ USD, AI đang buộc ngành âm nhạc phải tái định nghĩa chính mình. Trong dòng chảy đó, công nghệ có thể là công cụ, nhưng không thể là chủ thể thay thế. Giữ được sự cân bằng giữa đổi mới và bản sắc, đó có lẽ là bài toán lớn nhất của âm nhạc trong thời đại AI.

AI Âm nhạc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

