Hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận hiệu quả tích cực sau một tháng vận hành

(Ngày Nay) - Sau một tháng chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Công an thành phố Hà Nội ghi nhận hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; góp phần giảm ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống 1.837 camera AI, lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm – những khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm giao thông.

Các tuyến chính gồm Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Kim Mã – Đào Tấn, Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông), Phạm Hùng – Cầu Giấy, Vành đai 3 – Võ Văn Kiệt… Hệ thống camera AI được tích hợp nhiều tính năng thông minh như: thu thập dữ liệu giao thông theo thời gian thực; hỗ trợ điều khiển đèn tín hiệu giao thông; thiết lập “làn sóng xanh” cho phương tiện ưu tiên; tự động phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ xử lý 28 hành vi vi phạm giao thông phổ biến như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Sau một tháng vận hành (từ 13/12/2025 đến 12/1/2026), hệ thống đã ghi nhận 6.351 trường hợp đủ căn cứ để thông báo xử lý vi phạm “phạt nguội”. Trong đó, lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 4.215 trường hợp (66,36%), tiếp đến là lỗi không đội mũ bảo hiểm với 2.053 trường hợp (32,32%). Các hình ảnh, clip vi phạm được ghi nhận đầy đủ, rõ nét, bảo đảm căn cứ pháp lý cho việc xử lý.

Cùng với đó, việc ứng dụng điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến, nút giao được lắp camera AI giúp cải thiện rõ rệt tình hình giao thông: thời gian hành trình giảm từ 20–36,8%; thông lượng xe qua nút tăng từ 8–18,88%, góp phần giảm ùn tắc tại nhiều khu vực trọng điểm. Bên cạnh “phạt nguội” trong lĩnh vực giao thông, Công an thành phố Hà Nội cũng mở rộng việc xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera như lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai quy định, xả thải không đúng nơi quy định… Hình ảnh từ hệ thống camera AI được sử dụng làm chứng cứ khách quan, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, việc triển khai hệ thống camera AI nhằm mục tiêu phòng ngừa là chính, không đặt nặng việc tăng xử phạt; qua đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật tự giác, bền vững trong nhân dân.

Thời gian tới, lực lượng Công an thành phố sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI, kết hợp tuyên truyền pháp luật, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cùng với việc ứng dụng hệ thống camera AI, Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Thông qua các tin, bài phản ánh kịp thời, khách quan, báo chí đã góp phần giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, cách thức vận hành và hiệu quả thực tiễn của hệ thống camera giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai. Bên cạnh phản ánh vi phạm, báo chí còn góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tuyến phố văn minh, hình ảnh đẹp trong chấp hành pháp luật; từ đó tác động tích cực đến nhận thức, hành vi của người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và báo chí được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng công nghệ.