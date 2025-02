Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bất ngờ trước cú lội ngược dòng của Nụ hôn bạc tỷ

Tuy nhiên, do bị hạn chế suất chiếu và xếp giờ chiếu không thuận lợi, nên phim do Thu Trang lần đầu đạo diễn hoàn toàn lép vế trước phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Cách biệt doanh thu quá xa trong 3 ngày Tết giữa hai phim khiến cho báo giới và người am hiểu điện ảnh hoàn toàn bất ngờ, không hiểu lý do. Vì rằng dù hạn chế suất chiếu nhưng phim Nụ hôn bạc tỷ vẫn bán hết vé ở các suất chiếu và nhận phản hồi tốt từ khán giả.

Trước tình hình đó, đạo diễn Thu Trang và toàn bộ ekip phim vẫn kiên nhẫn và bình tĩnh thực hiện các tour giao lưu khán giả. Còn phim Trấn Thành sau 5 ngày chiếu bị đánh giá thấp về mọi thứ. Điều này khiến cho hệ thống rạp tăng hơn một 1.000 suất chiếu cho phim của Thu Trang và cắt bớt chừng đó suất chiếu phim Trấn Thành.

Động thái này đã giúp số lượng vé của phim Nụ hôn bạc tỷ tăng vọt và vượt lên dẫn đầu tổng sắp doanh thu trong ngày. Ghi nhận của boxofficevietnam.com sáng ngày mồng 9 Tết (6/2/2025), doanh thu Nụ hôn bạc tỷ đạt 4.049.485.784 đồng, Bộ tứ báo thủ xếp thứ hai với 3.638.194.197 đồng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, bộc bạch: "Quả thật là cú lội ngược dòng ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng. Thiên Ân và toàn bộ ekip rất vui mừng. Xin thay mặt đoàn phim cảm ơn tấm lòng của quý khán giả yêu thương”.

Khoảng 5 năm trở lại đây, phim Việt mùa Tết là sân chơi riêng của Trấn Thành. Vì vậy, khi có sự xuất hiện của Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ và Quang Dũng phim Yêu nhầm bạn thân đã tạo nên cuộc đua tam mã vô cùng thú vị, gây sự tò mò. Nhưng khởi đầu, do được xếp suất chiếu thuận lợi doanh thu phim Trấn Thành bỏ xa hai đối thủ. Cuộc bức phá của Thu Trang, rút ngắn khoảng cách, đã tạo nên một cuộc đua đầy kịch tính.

Đây cũng là điều khiến cho các nhà làm phim rút ra kinh nghiệm mới mẻ. Đó là danh tiếng của cá nhân mạnh đến đâu nhưng phim không tốt thì sẽ không chắc giúp phim độc bá thị trường, mà ngược lại khi phim thực sự hay sẽ nhận phản hồi tốt từ công chúng và điều này sẽ quyết định doanh thu phòng vé.

Nụ hôn bạc tỷ xoay quanh Vân - cô gái bán bánh mì vô tình gặp phải hai chàng trai trong một tai nạn nhỏ. Vân sẽ chọn ai giữa chàng trai chững chạc, nam tính và chàng trai có đôi chút ngông nghênh, cool ngầu.

Yêu nhầm bạn thân là phim remake từ phim Thái Lan đình đám một thời Friendzone. Phim xoay quanh Bình An, cô gái sống hết mình vì tình yêu, đang hạnh phúc bên bạn trai Vũ Trần, một đạo diễn tài năng nhưng đào hoa. Bên cạnh cô là Bảo Toàn, người bạn thân thầm yêu cô từ lâu. Trong hành trình qua những miền đất thơ mộng, mâu thuẫn và sự thật dần hé lộ, buộc cả ba đối mặt với tình cảm thật sự của mình.

Cả ba phim vẫn còn tiếp tục chiếu ở hệ thống rạp toàn quốc.