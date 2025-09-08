Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 9/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn."Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

