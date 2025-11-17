Sơn hà thuộc dòng kịch bản “diễn một mình” được tác giả Lê Duy Hạnh khởi xướng từ năm 1992 với tác phẩm Diễn kịch một mình. Kịch bản vốn quen thuộc với khán giả qua tựa đề Hoàng hậu của hai vua cùng màn trình diễn kinh điển của “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết. Tuy nhiên, từ đó đến nay, khán giả chỉ thỉnh thoảng bắt gặp trích đoạn chứ chưa có cơ hội thưởng thức trọn vẹn vở diễn.

Lần này, không chỉ đưa Hoàng hậu của hai vua trở lại với bản dựng hoàn chỉnh mới và tên gọi mới Sơn hà, vở còn trở lại bản gốc kịch nói của tác giả Lê Duy Hạnh.

Đạo diễn Nguyên Đạt cho biết, kịch bản cũng được con trai tác giả Lê Duy Hạnh là Lê Hoàng Long biên tập lại, làm rõ hơn vai trò của Thái hậu Dương Vân Nga giữa thời cuộc.

Đối với NSƯT Tuyết Thu, đây là một cuộc chơi nghề thực sự. NSƯT Tuyết Thu trong vai Thái hậu Dương Vân Nga, cho hay: “Ở một liên hoan sân khấu thử nghiệm đòi hỏi thủ pháp dàn dựng mới lạ từ đạo diễn thì cũng yêu cầu người diễn viên làm những điều vượt sức mình. Chính vì vậy mà tôi nghĩ ngay đến kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh vốn chứa đựng những yếu tố để thử nghiệm. Đây cũng là một cuộc kiểm tra lại năng lực, xem khi đã không còn trẻ thì mình có còn giữ được đam mê, sự quyết tâm và cả sức lực, kỹ năng cho cuộc chơi lớn”.

Thái hậu Dương Vân Nga trong Sơn hà là vai độc diễn thứ hai của NSƯT Tuyết Thu sau công chúa Ngọc Hân của vở kịch Hồn thơ ngọc. Không còn sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi nhưng kinh nghiệm bồi đắp sau bao năm làm nghề giúp vai diễn của chị thêm chiều sâu. “Tôi chọn Sơn hà thay vì diễn lại Hồn thơ ngọc cũng là mong muốn tự làm mới chính mình” – Tuyết Thu nói.

Cùng với Sơn hà của Sân khấu Sen Việt, một vở diễn khác tôn vinh nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga là Đế đô sóng cả (tác giả: NSND Triệu Trung Kiên, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà) của Đoàn Cải lương Vàm Cỏ - tỉnh Tây Ninh (tiền thân là Đoàn Cải lương Long An) cũng hoàn thành báo cáo phúc khảo, sẵn sàng công diễn phục vụ nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Trong số kịch bản khai thác sự chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê với vai trò quan trọng của Thái hậu Dương Vân Nga thì Đế đô sóng cả có cách khai thác riêng biệt khi đi sâu vào nội tâm những con người gánh vác vận mệnh non sông giữa biến động thời cuộc. Không xoáy vào tranh chấp chốn cung đình, Đế đô sóng cả đặt tầm nhìn rộng lớn hơn về vị thế của Đại Cồ Việt trên bản đồ chính trị khu vực lúc bấy giờ.

Đế đô sóng cả có sự tham gia của: NSƯT Ngọc Đợi (Thái hậu Dương Vân Nga), NSƯT Vương Tuấn (Đinh Tiên Hoàng), các nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi (Lê Hoàn), Hoàng Dư (Đinh Liễn), Trần Minh (Nguyễn Bặc), Trọng Tánh (Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng), Kim Ngà (Phạm Thị), Thu Mỹ (Hoàng hậu Ca Ông)… cùng tập thể diễn viên Đoàn Cải lương Vàm Cỏ.