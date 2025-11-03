Học sinh thành phố Huế tiếp tục nghỉ học ngày 3/11 để tránh lũ

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo đến các đơn vị tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai, ngày 3/11 do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao.
Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế đang tăng dần, khiến công viên ở bờ Nam sông Hương bị ngập sâu hơn chiều 2/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.
Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế đang tăng dần, khiến công viên ở bờ Nam sông Hương bị ngập sâu hơn chiều 2/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.

Ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có công văn thông báo đến các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai, ngày 3/11.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, hiệu trưởng các trường, lãnh đạo trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình, báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng có các công văn thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10 đến nay.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết dự báo trong chiều và đêm 2/11, mực nước sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc có xu hướng tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3. Mực nước sông Truồi, Ô Lâu và các sông khác đang ở mức cao, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

PV
Huế Học sinh Giáo dục Mưa lũ Bão

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.
Nga ưu tiên giải pháp thực chất cho Ukraine
(Ngày Nay) - Phía Nga cho biết, hiện tại không cần thiết phải có một hội nghị chóng vánh giữa hai Tổng thống Putin-Trump, thay vào đó, cần tập trung vào những giải pháp cho các vấn đề cần giải quyết.
Chỉ số bảo tồn mới hé lộ tương lai u ám của loài bò sát
Chỉ số bảo tồn mới hé lộ tương lai u ám của loài bò sát
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế - trong đó có các nhà khoa học từ Đại học Ben-Gurion ở Negev của Israel - cảnh báo loài bò sát có thể sẽ vượt qua lưỡng cư để trở thành nhóm động vật có xương sống cần được ưu tiên bảo tồn cao nhất khi các mối đe dọa như biến đổi khí hậu và sinh vật ngoại lai xâm lấn ngày càng nghiêm trọng.
Tác động của thoả thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung với châu Âu
Tác động của thoả thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung với châu Âu
(Ngày Nay) - Thỏa thuận "đình chiến" thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vừa qua đã mang lại một khoảng thời gian "thở phào nhẹ nhõm" quý giá cho các công ty châu Âu, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy lợi ích của khối này sang một bên.
APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, định hướng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam
APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, định hướng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam
(Ngày Nay) - Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.