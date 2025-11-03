Học sinh thành phố Huế tiếp tục nghỉ học ngày 3/11 để tránh lũ

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo đến các đơn vị tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai, ngày 3/11 do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao.

Ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có công văn thông báo đến các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai, ngày 3/11.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, hiệu trưởng các trường, lãnh đạo trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình, báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng có các công văn thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10 đến nay.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết dự báo trong chiều và đêm 2/11, mực nước sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc có xu hướng tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3. Mực nước sông Truồi, Ô Lâu và các sông khác đang ở mức cao, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.