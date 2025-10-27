Hội chợ Mùa Thu 2025: Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách tham quan

(Ngày Nay) - Với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia; hàng nghìn người dân đã nô nức đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 chính thức mở cửa từ ngày 26/10 và sẽ kéo dài đến ngày 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước với hàng nghìn gian hàng công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học-công nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại và hàng tiêu dùng…giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao, giải trí được tổ chức xuyên suốt.

Hội chợ Mùa Thu 2025 có sự tham gia của 34 tỉnh/thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên diện tích hơn 130.000 m2, hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp; hội chợ kỳ vọng đón 500.000 lượt khách mỗi ngày.

Ngay từ sáng sớm ngày 26/10, hàng nghìn người dân đã nô nức đổ về khu vực tổ chức để tham quan, mua sắm và trải nghiệm các không gian trưng bày, trình diễn đặc sắc.

Ngày 26/10, hàng loạt hoạt động sôi động diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Chương trình sự kiện được bố trí xuyên suốt từ sáng đến tối, kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xúc tiến thương mại, đáng chú ý là phần biểu diễn Aerobic sôi động của các vận động viên trẻ đã mang đến bầu không khí khởi động tươi mới, rộn ràng tại khu vực sân khấu chính (từ 9h00-9h10).

Sau đó là lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 (từ 9h30-11h30), quy tụ đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế cửa và nội thất. Đây là một trong những hoạt động thương mại trọng điểm mở màn cho chuỗi sự kiện của hội chợ năm nay.

Từ 13h00-13h10, Cục Thể dục thể thao sẽ tổ chức biểu diễn các bài quyền, binh khí và đối luyện môn Wushu. Những màn trình diễn đậm chất võ thuật hứa hẹn mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả.

Tiếp nối chương trình, từ 13h15-14h30, khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

Không khí trẻ trung và hiện đại được khuấy động vào cuối buổi chiều với màn biểu diễn thời trang thể thao (từ 14h45-14h55) và chương trình livestream thi đấu game Audition sẽ mang lại màu sắc trẻ trung, hiện đại cho hội chợ (15h10-16h00).

Từ 19h00-21h00, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức tại sân khấu trung tâm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, góp phần tạo điểm nhấn cho Hội chợ Mùa Thu 2025.