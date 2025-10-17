Hội nghị Cấp cao APEC 2026 ở Hàn Quốc có thể chứng kiến nhiều điều "hiếm có"

(Ngày Nay) - Với kế hoạch đón song song Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, Hàn Quốc đang chứng minh vị thế ngày càng quan trọng trong việc kết nối Mỹ, Trung và các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Theo tờ Thời báo Hàn Quốc (koreatimes.co.kr) ngày 17/10, Hàn Quốc đang gấp rút đàm phán để sắp xếp hai chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này. Việc một quốc gia tổ chức đón hai nguyên thủ thăm cấp nhà nước – nghi thức ngoại giao ở mức cao nhất – trong một khoảng thời gian ngắn là điều rất hiếm.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, cả ông Trump và ông Tập đều rất có thể sẽ đến thăm Hàn Quốc trong tuần lễ APEC, diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 1/11 tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho rằng ngày 29/10 là ngày Tổng thống Trump có khả năng đến nhất, với thời gian lưu trú có thể kéo dài một hoặc hai ngày.

Có nhiều đồn đoán rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và ông Trump có thể diễn ra ngay trong ngày Tổng thống Mỹ đến. Ông Wi Sung-lac cho biết: "Một cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ có thể diễn ra vào khoảng thời gian đó. Và nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra, nó có thể diễn ra trong thời gian ông (Trump) ở lại", nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đang được cân nhắc vào ngày 30/10, mặc dù ngày đi chính xác của nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee và người đồng cấp Mỹ Trump nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Gyeongju, thay vì Seoul, bác bỏ suy đoán rằng đó sẽ là một cuộc gặp ngắn.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ không tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, cuộc họp chính của 21 nền kinh tế thành viên khối, diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11. Thay vào đó, ông dự kiến sẽ tập trung vào các cuộc gặp song phương, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một sự kiện ngoại giao quan trọng đang được theo dõi chặt chẽ trên toàn thế giới.

Sự tham dự của ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay được coi là rất có khả năng, vì Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà tổ chức cuộc họp tiếp theo vào năm 2026 – một vai trò thường đòi hỏi nhà lãnh đạo nước chủ nhà phải tham dự cuộc họp trước đó.

Lịch trình của ông Trump dự kiến là tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26/10, sau đó thăm Nhật Bản từ ngày 27 đến 28/10 trước khi tới Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kế hoạch ngoại giao của ông Trump đang gặp vấn đề do những diễn biến chính trị tại Nhật Bản. Tình hình bất ổn gia tăng liên quan đến vị trí thủ tướng sau cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền gần đây. Chính phủ Mỹ có thể sẽ xem xét lại chuyến thăm tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Nhật Bản về thủ tướng mới. Kết quả này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngày ông Trump đến Hàn Quốc.

Trong khi đó, chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump đã làm dấy lên suy đoán về một cuộc gặp bất ngờ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mặc dù các chuyên gia vẫn còn chia rẽ về khả năng này, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã nhiều lần nói rằng một cuộc gặp như vậy là có thể. Ông Chung phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với MBC: "Nếu Tổng thống Trump quyết định làm như vậy, rất có khả năng hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ sẽ được tổ chức bên lề hội nghị APEC". Ông nói thêm rằng nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra, nhiều khả năng nó sẽ được tổ chức ở phía Triều Tiên của làng đình chiến Panmunjeom.

Liên quan đến phát biểu của ông Chung, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ không biết bất kỳ diễn biến chi tiết nào về hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim có thể diễn ra. Một quan chức bộ này cho biết: "Chính phủ của chúng tôi ủng hộ cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ và chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ nếu cần".