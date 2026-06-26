(Ngày Nay) - Ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về phía Bộ Công Thương, tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Phan Thị Thắng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía các bộ, ngành có Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các địa phương; các hiệp hội ngành hàng; các doanh nghiệp xuất khẩu và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nỗ lực tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, cùng các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến động tỷ giá và chi phí logistics; cùng với việc nhiều thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và phát triển bền vững, hoạt động xuất khẩu của nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong việc khơi thông thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cùng với nỗ lực, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nửa đầu năm 2026, Bộ Công Thương cũng đã tích cực, chủ động tổ chức các hội thảo, toạ đàm về định hướng, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; kịp thời theo dõi và khuyến nghị các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp trước biến động địa chính trị, thay đổi chính sách của các thị trường nhập khẩu; và liên tục theo dõi diễn biến thị trường quốc tế, cũng như tình hình sản xuất nội địa để xây dựng các giải pháp phù hợp.

"Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Đảng và Chính phủ, chúng ta cần một động lực mạnh mẽ hơn từ khu vực sản xuất và xuất khẩu. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp", Thứ trưởng Phan Thị Thắng nêu rõ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của từng ngành hàng, từng thị trường; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển logistics và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Đại diện các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm các rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Lắng nghe ý kiến từ các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương về những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm, đồng thời xây dựng các giải pháp điều hành nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

Trao đổi, giải đáp một số vấn đề được nêu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã cắt giảm 367/658 điều kiện kinh doanh, tương đương trên 55,7%; bãi bỏ 111 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và hiệp hội để đơn giản hóa hơn nữa các quy định, góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả các FTA, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị và cung cấp thông tin thị trường, tăng cường cảnh báo phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng định hướng xây dựng các chiến lược dài hạn; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường tính tự chủ của chuỗi cung ứng trong nước, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung xăng dầu, điện năng và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, logistics, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trong việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu thời gian qua, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Theo đó, Bộ Công Thương cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác phát triển thị trường, hỗ trợ địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; đẩy nhanh đàm phán các FTA với những thị trường tiềm năng; cùng với đó, theo dõi sát các diễn biến thương mại quốc tế để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản thương mại. Bên cạnh đó, cần đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng bám sát nhu cầu thị trường, gắn xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Phó Thủ tướng thường trực cũng giao Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu; tăng cường kiểm soát gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng nông sản, thúc đẩy chế biến sâu để gia tăng giá trị xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. Bộ Xây dựng nghiên cứu phát triển hạ tầng cảng biển, logistics và kho lạnh.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các Hiệp hội tăng cường phản ánh kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ hội nhập quốc tế để mở rộng thị trường và gia tăng xuất khẩu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và tận dụng hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.

Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao về các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng bền vững, nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.