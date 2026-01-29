Hội Nhà văn TPHCM sau sáp nhập thêm đa sắc

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Ngày 29/1, Hội Nhà văn TPHCM tổng kết và trao giải thưởng văn học 2025 với sự tham gia của các tác giả đến từ Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, khiến không khí càng đông vui, đa sắc hơn sau sáp nhập.
Các tác giả nhận giải thưởng hội Nhà văn TPHCM 2025
Các tác giả nhận giải thưởng hội Nhà văn TPHCM 2025

Đến chung vui cùng các nhà văn TPHCM sau sáp nhập tại Lễ tổng kết và trao giải, có ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, bà Định Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM…

Người cầm bút phải tự nâng mình lên

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM tại buổi tổng kết hoạt động năm 2025, cho rằng: “Thành phố đang sở hữu những mạch nguồn văn hóa khác nhau: Sự đĩnh đạc sắc nét, tinh tế của một vùng văn hóa làng nghề (Bình Dương cũ); sự trầm lắng, sâu sắc có sức lan tỏa của vùng văn hóa biển, văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và văn hóa của một đô thị lớn. TPHCM vốn giàu năng lực kết nối với các nguồn lực xã hội, nguồn lực kinh tế… hội đủ các yếu tố sáng tạo, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế".

Hội Nhà văn TPHCM sau sáp nhập thêm đa sắc ảnh 1

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM phát biểu tổng kết hoạt động năm 2025

Nhà văn Bích Ngân bày tỏ vui mừng: "Đồng thời, Nghị định 360 của Chính phủ về “Quy định về khuyến khích phát triển văn học”(được thực thi vào giữa tháng 2/2026), trong đó chỉ rõ mọi thứ hỗ trợ gần như đầy đủ cho sáng tác và quảng bá văn học, từ quy định về nguồn kinh phí, về hỗ trợ viết và sáng tác văn học Lần đầu tiên văn học được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp lý của nhà nước một cách rõ ràng, mạnh mẽ và thuyết phục. Tiếp theo là Nghị quyết 80 của Bộ chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam mà văn học luôn là lĩnh vực quan trọng của Văn hóa…”.

Hội Nhà văn TPHCM sau sáp nhập thêm đa sắc ảnh 2

Vinh danh các tác giả có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội Nhà văn TPHCM

Cũng theo nhà văn Bích Ngân: “Sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi những người cầm bút phải nâng mình lên rất nhiều vì xem xét kỹ ta sẽ thấy văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật: Kịch bản phim, kịch bản sân khấu để tạo ra các bộ phim, các vở diễn thì hoặc là một dạng của văn học, hoặc là lấy cảm hứng từ văn học.

Âm nhạc cũng thế, lấy cảm hứng từ thi ca, hoặc phổ thơ, hoặc hình ảnh, ca từ của bản nhạc cũng là một dạng văn học, hoặc bản thân người nhạc sĩ thường cũng là một thi sĩ. Thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông mới trên không gian mạng, những người sáng tạo nội dung số, cũng phải bắt đầu tư duy như một người kể chuyện, tìm những góc quay, tạo kịch tính và tìm cái đẹp y như một đạo diễn hay một nhà văn. Bản chất Văn luồng sâu trong mọi hoạt động nghệ thuật và xã hội mà nhà văn không theo kịp sứ mạng ấy thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ”.

Và lối đi riêng của mỗi tác giả

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM, đánh giá: “Với một Hội nghề nghiệp, giải thưởng hàng năm luôn có ý nghĩa như thước đo hoạt động chuyên môn đáng tin cậy nhất. Năm 2025, trong bối cảnh cả nước có nhiều biến chuyển do tinh gọn và sáp nhập, Giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM vẫn nhận được sự quan tâm của hội viên và công chúng. Trong số gần 70 tác phẩm thuộc các thể loại tham gia giải thưởng Hội, có sự góp mặt của những tác giả từ Bình Dương (cũ) và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy quá trình hợp nhất siêu đô thị phương Nam được diễn ra thuận lợi và tích cực.

Thông qua thẩm định và đề cử của các Hội đồng chuyên môn, Ban chấp hành Hội Nhà văn TPHCM đã chọn được tác phẩm tiêu biểu ở mỗi thể loại để vinh danh những đồng nghiệp sáng tạo. Đầu tiên xin bày tỏ sự phấn khởi trước sự xuất hiện của tác giả trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM. Đó là tác giả Cao Việt Quỳnh sinh năm 2008. Bắt đầu viết từ năm 9 tuổi, đến nay Cao Việt Quỳnh đã ra mắt hai bộ tiểu thuyết. Với bộ tiểu thuyết Lục địa rồng gồm 5 tập, tác giả Cao Việt Quỳnh dành được sự đồng thuận rất cao của hội đồng chung khảo, cho hạng mục Văn học Thiếu nhi”.

Hội Nhà văn TPHCM sau sáp nhập thêm đa sắc ảnh 3

Cao Việt Quỳnh - tác giả trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM

“Nhà thơ luôn chiếm số lượng áp đảo trong Hội Nhà văn TPHCM, nên số lượng tác phẩm thơ gửi về dự giải năm nào cũng nhộn nhịp. Bắt nhịp không khí cả nước kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải, nhiều nhà thơ đã chọn mảng đề tài truyền thống cách mạng để sáng tác. Đây là đề tài không dễ viết, bởi thành tựu của các tiền bối đã tạo nên những cái bóng khổng lồ. Hơn nữa, muốn làm thơ về đề tài này, phải tránh được ngôn từ cũ kỹ mang tính khẩu hiệu và những hình ảnh quen thuộc mang tính minh họa.

Thật may, trong rất nhiều ứng viên, Hội Nhà văn TPHCM đã tìm thấy hai tác phẩm để trao giải thưởng và tặng thưởng. Tập thơ Những ngọn gió biên cương có thể xem như một nỗ lực của tác giả Trần Mai Hường. Sau nhiều năm miệt mài với thơ tình, tác giả Trần Mai Hường cũng có được con đường khám phá những hy sinh thầm lặng và những nỗi đau hậu chiến. Dựa trên tinh thần “Dải mây trắng cũng mang hình sông núi/ Hạt cát nhỏ cũng khắc ghi nguồn cội”, tác giả Trần Mai Hường nhận diện âu lo phía biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc “Khói nhang trùm mộ sóng/ Đặc quánh những tầng buồn/ Tiếng vọng từ sâu thẳm/ Se thắt lòng đại dương” và bái vọng những mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai của bom đạn “Máu thành bão thành giông thành lửa/ Máu tràn trên dòng sông Thạch Hãn/ Nước và trời soi bóng đỏ trong nhau”. Với tập thơ Những ngọn gió biên cương, tác giả Trần Mai Hường tìm được một ưu điểm mới của bản thân trên hành trình thi ca”, nhà nghiên cứu văn học Lê Thiếu Nhơn thay mặt hội đồng chung khảo, nhận xét.

Thanh Kiều
Hội Nhà văn TPHCM sau sáp nhập thêm đa sắc Cao Việt Quỳnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
(Ngày Nay) -  Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
(Ngày Nay) -Sau mùa hoa nở rộ, những trái đào non kiên cường bám trụ lại sau mùa băng giá lạnh lẽo, tắm nắng, tắm mưa, hong gió, gối mây, đọng mật để rồi chín rộ vào mùa hè rực rỡ. Gom hương nắng trong trái ngọt của mùa giá băng, nhà trà Shanam làm ra thức quà độc đáo: Đào rừng sấy dẻo. Phẩm quà cho người kiên tâm ở lại, biết tin, biết đợi chờ và được đón nhận.
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Cuộc họp nhằm thông tin về tình hình hoạt động của ngành khoa học và công nghệ trong tháng đầu năm, cũng như các kết quả nổi bật; các văn bản chính sách mới được ban hành và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
(Ngày Nay) - Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Google đã công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên AlphaGenome, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ những bí ẩn phức tạp của bộ gene người và mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.