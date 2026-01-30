Hội Sân khấu TPHCM 2025: Có hơn 100 vở diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ

(Ngày Nay) -Ngày 30/1, Hội Sân khấu TPHCM đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội Sân khấu TPHCM 2025. Sân khấu TPHCM đã có một năm hoạt động nhộn nhịp và nhiều thành tựu trong dịp TPHCM và cả nước đón chào nhiều ngày lễ và sự kiện lớn.

Năm 2025, có hơn 100 vở diễn nhộn nhịp khắp các sân khấu lớn nhỏ tại TPHCM. Trong đó, có 58 vở mới ra mắt, gồm 38 vở kịch, 10 vở cải lương, 10 vở diễn thuộc các loại hình khác. Các thương hiệu sân khấu nổi bật, như: Nhà hát Kịch IDECAF, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ, Sân khấu kịch Hồng Vân, Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Sân khấu Trương Hùng Minh, Sân khấu Thiên Đăng, Sân khấu Trịnh Kim Chi, Sân khấu Sen Việt… vẫn giữ vững phong độ, hoạt động tất bật.

Hội quyết định vinh danh các tác phẩm sân khấu xuất sắc nhất trong năm 2025, là: vở xiếc Vùng đất kỳ bí (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, nay là Trung tâm nghệ thuật TPHCM) và vở kịch Nguyệt Hạ (Sân khấu Kịch Hồng Vân) đạt giải A; vở hát bội Hiền thần (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM), vở nhạc kịch thể nghiệm đương đại Ảo quan (Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ) và vở cải lương Hàn Mặc Tử (Sân khấu Vũ Luân) đạt giải B.

Giải thưởng Sáng tác kịch bản sân khấu từ trại sáng tác của Hội cũng trao 9 giải thưởng, gồm: giải A - kịch bản Kính vạn hoa của tác giả Trần Mỹ Trang; giải B - kịch bản Bạn ấy sẽ nhận ra con của Lê Thu Hạnh và Xóm lưới Phương Nam của Đức Hiền; giải C - kịch bản Đóa quỳnh trong cung cấm của Vương Huyền Cơ, Ông Phật làm súng của Bích Ngân, Tuổi thanh xuân của Nguyễn Thanh Bình, Thiền sư khóc của Đăng Minh, Thiên duyên Lọ Lem của Nguyễn Thu Phương, Quê nhà có nắng của Định Nguyên. Kịch bản đạt giải A sẽ được Hội Sân khấu TPHCM đầu tư dàn dựng trong năm 2026.

Với việc sáp nhập TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới, Hội Sân khấu TPHCM cũng được tổ chức lại với quy mô mới, theo hướng tinh gọn các chi hội sân khấu và hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Trên tinh thần đó, Hội Sân khấu TPHCM đã tổ chức tiếp nhận 21 hội viên từ Chi hội Sân khấu Bình Dương. Như vậy, với 29 hội viên kết nạp trong năm 2025 và 21 hội viên từ Bình Dương, Hội Sân khấu TPHCM hiện có 681 hội viên. Hội cũng đang tổ chức làm tờ khai tiếp nhận các hội viên của Chi hội Sân khấu Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về phương hướng hoạt động năm 2026, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - NSND Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh các nhiệm vụ: tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2030 với tinh thần đổi mới phù hợp giai đoạn phát triển mới; xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động Hội tinh gọn, hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực; xây dựng đội ngũ hội viên phong phú, đa dạng, chuyên nghiệp; đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và công tác lý luận phê bình; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, biểu diễn sân khấu… Đặc biệt là việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hát kịch sân khấu nhỏ tại tòa nhà số 5B Võ Văn Tần vốn đã xuống cấp trầm trọng (tòa nhà được xây dựng từ năm 1960).

Hội Sân khấu TPHCM cũng kiến nghị TPHCM quan tâm hơn nữa thiết chế làm nền tảng phát triển văn học nghệ thuật hiện đang rất thiếu và yếu cũng như có những ưu đãi cụ thể cho hoạt động sáng tạo, biểu diễn văn học nghệ thuật.