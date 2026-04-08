Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Sáng 15/4/2026, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Sự kiện thu hút đông đảo học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý văn hóa - nghệ thuật và văn nghệ sĩ trên cả nước tham dự, cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với phát triển văn hóa hiện nay.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết số 80–NQ/TW được ban hành ngày 7/1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược khi đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế và xã hội. Nghị quyết xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững, đồng thời định hướng công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột tăng trưởng mới.

Là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chủ động triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Hội thảo lần này được xem là bước tiếp theo nhằm đưa tinh thần của Nghị quyết vào thực tiễn, đặc biệt trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và học tập.

Không chỉ là diễn đàn học thuật, hội thảo còn tạo không gian kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, mô hình thực tiễn và kinh nghiệm phát triển văn hóa. Nhiều ý kiến cho rằng, một nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành chương trình hành động, thiết chế thực thi và những chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hóa cũng như chất lượng phát triển con người Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được 162 tham luận từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Ngoại thương, Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam… Các tham luận tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất là hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức quản lý văn hóa, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và chú trọng bảo vệ bản quyền, chủ quyền văn hóa trên không gian số.

Thứ hai là xây dựng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam trong bối cảnh mới, với nhiều thách thức như biến đổi quan hệ xã hội, tác động của mạng xã hội, nguy cơ phân mảnh giá trị và yêu cầu giữ gìn bản sắc trong hội nhập.

Thứ ba là bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với xây dựng thương hiệu, chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động, đẩy mạnh số hóa, kể chuyện di sản và phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch.

Thứ tư là phát triển công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh, trong đó cần tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, thị trường, bản quyền, hạ tầng số và nguồn nhân lực, đồng thời gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thứ năm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với yêu cầu tích hợp năng lực chuyên môn, quản trị và công nghệ, đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa.

Từ các tham luận, hội thảo ghi nhận ba nhận thức lớn: sự đồng thuận cao về vị thế của văn hóa trong chiến lược phát triển; tính liên thông ngày càng rõ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác; và yêu cầu cấp thiết phải chuyển hóa các quan điểm của Nghị quyết thành chính sách, nguồn lực và kết quả cụ thể trong đời sống.

Hội thảo khẳng định, để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, cần đặt văn hóa ngang tầm với các trụ cột khác, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả di sản và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo vệ bản sắc và an ninh văn hóa trong môi trường số.