Sẵn sàng cho những màn tranh tài bùng nổ tại đêm chung kết Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026

(Ngày Nay) - Sau nhiều vòng thi cam go, Cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026 đang dần bước tới điểm chạm cuối trên hành trình bứt phá và khẳng định bản thân của các thí sinh. Với những đổi mới trong nội dung và cách thức triển khai, cùng sự góp mặt của Top 16 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải, Đêm Chung kết hứa hẹn sẽ trở thành sân khấu hội tụ bản lĩnh, tư duy và tinh thần tiên phong của sinh viên NEU trong thời đại mới

Khởi đầu với hơn 1500 đơn đăng ký tham dự, Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026 đã mở ra hành trình tuyển chọn và tích lũy điểm số xuyên suốt nhiều vòng thi. Bắt đầu từ vòng 01, Ban Tổ chức tiến hành đánh giá năng lực nền tảng của thí sinh thông qua thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa cùng kinh nghiệm quản lý, đồng thời lấy đó làm cơ sở cộng dồn điểm số cho các chặng tiếp theo của cuộc thi. Tiếp nối hành trình ấy, các thí sinh bước vào vòng 02 với chuỗi sân chơi vệ tinh bao gồm BE PROUD TUNE 2026, ECONOVA 2026 và LÝ TƯỞNG SINH VIÊN 2026 - những cuộc thi mang màu sắc riêng về kỹ năng ngôn ngữ, tư duy hội nhập và bản lĩnh chính trị - xã hội. Sau quá trình cạnh tranh điểm số đầy cam go, Top 32 thí sinh có tổng điểm cao nhất đã chính thức lộ diện để tiến vào Vòng Bán kết.

Tại đây, các thí sinh được phân chia thành 04 đội thi, cùng nhau tiếp cận, phân tích, đề xuất và trình bày giải pháp cho những vấn đề xã hội đặt ra trong bối cảnh thực tiễn trước Hội đồng Ban Giám khảo. Không chỉ đòi hỏi tư duy chiến lược, vòng thi còn đặt ra yêu cầu về kỹ năng phối hợp, thích ứng linh hoạt và xử lý vấn đề trong môi trường áp lực cao. Dựa trên quá trình quan sát, đánh giá từ Mentor, Ban Giám khảo, Top 16 gương mặt tiêu biểu nhất của 04 đội thi sẽ chính thức ghi danh mình vào Đêm Chung kết của mùa giải năm nay. Xuyên suốt hành trình, các thí sinh đã dần khẳng định tư duy đa chiều, bản lĩnh lãnh đạo cùng khả năng truyền cảm hứng của sinh viên NEU trong bối cảnh mới, hứa hẹn tạo nên những dấu ấn đáng mong đợi tại chặng đua cuối của Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026.

Thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên cùng sự hiện diện của các thầy cô, lãnh đạo nhà trường, Hội đồng Ban Giám khảo và các đơn vị đối tác đồng hành, Đêm Chung kết hứa hẹn sẽ mang đến chuỗi thử thách giàu tính thực tiễn, qua đó kiểm chứng tư duy, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các thí sinh trong nhiều tình huống đa dạng. Đây không chỉ là sân khấu tranh tài, mà còn là nơi những phẩm chất của một thủ lĩnh sinh viên được bộc lộ rõ nét qua từng phần thi cam go và đầy áp lực.

Mở màn đêm thi là CHẶNG 1 - TEST NHANH KIẾN THỨC với hình thức “Rung chuông vàng”, nơi các đội thi cùng chinh phục loạt câu hỏi xoay quanh kiến thức xã hội để đánh giá khả năng phản xạ, tốc độ xử lý thông tin và tư duy logic dưới áp lực thời gian.

Tiếp nối là CHẶNG 2 - DỰ ÁN XÃ HỘI, nơi các đội thi trình bày và bảo vệ dự án đã được giao từ trước trước Hội đồng Ban Giám khảo, đồng thời chọn ra 01 đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng thi quyết định.

Bước đến CHẶNG 3 - THI TÀI ỨNG XỬ, các thí sinh sẽ trực tiếp đối diện với những câu hỏi tình huống và phần vấn đáp cùng Hội đồng Ban Giám khảo. Không chỉ đòi hỏi tư duy nhạy bén và lập luận thuyết phục, phần thi còn yêu cầu các đại diện thể hiện góc nhìn đa chiều, phong thái tự tin cùng bản lĩnh ứng biến trong môi trường áp lực cao. Khép lại Đêm Chung kết, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 01 Quán quân, 01 Á quân và 02 Quý quân từ Top 04 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Đêm Chung kết Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/06/2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hãy cùng chờ đón những màn thể hiện bứt phá của Top 16 nhân tố nổi bật nhất và hòa mình vào bầu không khí sôi động của chặng cuối cuộc thi - nơi tư duy chiến lược của một nhà kinh tế, lòng trắc ẩn của một nhà hoạt động xã hội và sự quyết đoán của một người dẫn đầu được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết.