Hơn 200 nghệ nhân hội tụ tại Tuần Đại đoàn kết và Di sản Văn hóa Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Hơn 200 nghệ nhân từ 18 dân tộc sẽ tham gia tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025, nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống, thúc đẩy đoàn kết và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Từ ngày 18-23/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025.

Sự kiện nhằm thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em, khẳng định tinh thần đại đoàn kết là nền tảng bền vững trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Tuần lễ năm nay có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào dân tộc của 18 dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer, Kinh, Chăm Balamôn) đến từ 12 tỉnh, thành phố, cùng đại biểu các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia văn hóa và doanh nghiệp du lịch.

Các hoạt động đều do chính chủ thể văn hóa thực hiện, đảm bảo tính chân thực, nguyên bản, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc.

Sự kiện góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đa dạng bản sắc, đoàn kết và hội nhập, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 21/11, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng khoảng 200 đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hiếu khách, đậm đà bản sắc văn hóa.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11), tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu giữa các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại “Ngôi nhà chung.”

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 (từ ngày 21-23/11), giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian, trang phục, lễ hội và sinh hoạt truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mường.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch,” diễn ra ngày 21/11, quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành.

Ngoài ra còn có chương trình dành cho đoàn ngoại giao như trải nghiệm văn hóa dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại Tuần lễ Văn hóa, du khách sẽ có cơ hội khám phá các không gian văn hóa đậm đà bản sắcnhư di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống như làm bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc; Trình diễn múa Chăm, giới thiệu Gốm Bàu Trúc - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; Trình diễn cồng chiêng, diễn xướng dân gian của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Gia Rai...; trưng bày ẩm thực, nghề thủ công và di sản đặc trưng của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú...

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025 không chỉ là một lễ hội văn hóa, mà còn là không gian trải nghiệm “di sản sống,” nơi du khách có thể tiếp cận trực tiếp với các giá trị văn hóa dân tộc.

Đây là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.