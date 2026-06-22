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Hơn 80% học sinh Hà Nội đỗ lớp 10 công lập năm học 2026-2027

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vừa qua, toàn thành phố có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương ứng hơn 80% số thí sinh dự thi.
Hơn 80% học sinh Hà Nội đỗ lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Tổng số lượt trúng tuyển đạt 109.684 do nhiều học sinh đồng thời trúng tuyển ở các nguyện vọng khác nhau. Đặc biệt, có học sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng, gồm 1 nguyện vọng công lập không chuyên và 4 nguyện vọng chuyên hoặc chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập ở mức cao cho thấy, hiệu quả của việc Hà Nội mở rộng quy mô tuyển sinh và tăng thêm chỗ học, góp phần giảm áp lực cạnh tranh trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng mạnh. Qua đó, cơ hội học tập tại các trường công lập của học sinh được cải thiện đáng kể.

Những năm gần đây, thành phố liên tục đầu tư xây dựng trường học, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung phòng học tại các khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao. Việc rà soát nhu cầu học tập và giao chỉ tiêu tuyển sinh sát với thực tế đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, công tác tổ chức kỳ thi tiếp tục được đánh giá bảo đảm an toàn, nghiêm túc và tạo thuận lợi cho thí sinh.

Không chỉ mở rộng quy mô hệ thống trường công lập, Hà Nội còn kiên trì thực hiện chủ trương bảo đảm cơ hội học tập cho 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Thay vì chỉ tập trung vào trường trung học phổ thông công lập, ngày càng nhiều gia đình chủ động lựa chọn những lộ trình học tập phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng phát triển của học sinh.

Với sự đa dạng của hệ thống giáo dục, bên cạnh các trường trung học phổ thông công lập, học sinh còn có thể lựa chọn trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm học 2026-2027, các trường trung học phổ thông tư thục được giao hơn 34.000 chỉ tiêu. Nhiều trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo phong phú, có các lớp tăng cường ngoại ngữ, lớp chất lượng cao và nhiều hoạt động trải nghiệm.Phương thức tuyển sinh của các trường tư thục cũng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của các gia đình và học sinh, giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn và giảm áp lực thi cử. Bên cạnh đó, hệ thống 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố cũng được giao gần 12.000 chỉ tiêu tuyển sinh, bằng tốt nghiệp chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của hệ giáo dục phổ thông. Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

PV
Học sinh Hà Nội lớp 10 công lập năm học 2026-2027

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