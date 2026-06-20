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Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập không chuyên

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 19/6, Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập không chuyên

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập tại đây

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội https://hanoi.edu.vn và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Đặc biệt năm nay sẽ gửi thông tin kết quả thi trực tiếp tới từng thí sinh thông qua iHanoi, xác thực VNeID đã được xác thực.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên là tổng điểm môn Văn, Toán và Ngoại ngữ, không nhân hệ số, tối đa là 30. Với trường chuyên, đây là tổng ba môn cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2.

Theo quy định, điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Điểm này được tính dựa trên kết quả ba bài thi cùng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Công thức tính như sau: ĐXT = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có) .

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Trong trường hợp không trúng tuyển NV1 và NV2, thí sinh được xét NV3, với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm. Khi các trường THPT công lập hạ điểm chuẩn, những thí sinh đăng ký NV2 hoặc NV3 và đủ điều kiện theo quy định vẫn có thể được tiếp nhận vào học.

Từ 19/6 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, thí sinh nhận hồ sơ và Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026–2027.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp. Riêng các trường công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận trực tiếp trong cùng thời gian.

Năm học 2026–2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập không chuyên; nguyện vọng 2 là 121.792 và nguyện vọng 3 là 108.358. Tổng chỉ tiêu của 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

PV
Hà Nội điểm chuẩn lớp 10

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