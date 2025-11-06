Hợp tác chiến lược Dapharco - Citrefine: Ứng dụng Citriodiol® trong dòng sản phẩm mang thương hiệu EcoTherapy

(Ngày Nay) - Dapharco chính thức hợp tác chiến lược cùng Citrefine International Ltd– đơn vị nghiên cứu và sở hữu hoạt chất Citriodiol® được EPA và CDC Hoa Kỳ công nhận. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển các sản phẩm thiên nhiên chuẩn châu Âu tại Việt Nam.

Bước tiến xanh trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 5/11/2025, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã ký kết hợp tác chiến lược với Citrefine International Ltd – đơn vị tiên phong toàn cầu trong nghiên cứu và sản xuất hoạt chất sinh học Citriodiol®.

Citrefine International Ltd, với trên 25 năm kinh nghiệm là đơn vị nghiên cứu và sở hữu hoạt chất Citriodiol® – hoạt chất tự nhiên chiết xuất từ tinh dầu bạch đàn chanh, được công nhận bởi EPA và CDC về hiệu quả và độ an toàn trong xua đuổi côn trùng.

Với hơn 50 năm phát triển, Dapharco khẳng định vị thế doanh nghiệp dược tiên phong mang công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thông qua thương hiệu EcoTherapy, Dapharco chính thức ứng dụng Citriodiol® trong các sản phẩm xua đuổi côn trùng tự nhiên, mang đến giải pháp an toàn – hiệu quả – thân thiện với môi trường cho gia đình Việt.

Với điều kiện khí hậu Việt Nam nồm ẩm, mưa nhiều khiến muỗi và côn trùng phát triển mạnh, việc hợp tác với Citrefine đánh dấu bước tiến xanh của Dapharco trong hành trình phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bền vững, chuẩn châu Âu.

Citriodiol® – Hoạt chất sinh học được công nhận toàn cầu

Citriodiol® (tên khoa học: p-menthane-3,8-diol, gọi tắt là PMD) là hoạt chất chiết xuất từ tinh dầu bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora) – nguyên liệu tự nhiên có hương thơm dễ chịu và khả năng xua đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả.

Tại Mỹ, EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) đã cấp phép sử dụng Citriodiol® trong các sản phẩm chống muỗi dùng trên da người từ năm 2000. CDC Hoa Kỳ cũng liệt kê hoạt chất này trong danh mục khuyến nghị chính thức.

Các nghiên cứu thực địa của The Medical Letter chứng minh, Citriodiol® có khả năng bảo vệ người dùng khỏi muỗi trong vòng từ 5–6 giờ, hiệu quả, an toàn không độc hại với sức khỏe và môi trường.

Nhờ nguồn gốc sinh học, Citriodiol® được EPA phân loại là “biochemical pesticide” – tức thuốc bảo vệ sinh học có khả năng kiểm soát côn trùng nhưng đảm bảo an toàn cho con người và động vật. Đây chính là nền tảng cho sự hợp tác giữa Citrefine và Dapharco, hướng tới mục tiêu nâng tầm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe xanh tại Việt Nam.

Thương hiệu EcoTherapy – Bộ sản phẩm hỗ trợ đuổi muỗi từ thiên nhiên

Dưới thương hiệu EcoTherapy, Dapharco giới thiệu bộ ba sản phẩm ứng dụng hoạt chất Citriodiol®:

Dung dịch xịt Citroshield (50ml/100ml): Xua đuổi muỗi tức thì, hương thơm dịu nhẹ, an toàn cho trẻ nhỏ.

Tinh dầu bi lăn Citrocare (9ml): Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, tạo lớp bảo vệ tự nhiên trên da khi di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời.

Nước lau sàn thiên nhiên ECO AN (1000ml): Kết hợp Citriodiol® và tinh dầu bạch đàn chanh giúp làm sạch, khử khuẩn và xua côn trùng trong không gian sống.

Các sản phẩm đều được nghiên cứu, sản xuất và phân phối bởi Dapharco, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, hướng tới sứ mệnh “Nâng tầm sức khỏe người Việt bằng sản phẩm an toàn và bền vững từ thiên nhiên.”

Hiện thực hóa Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Ngay trong khuôn khổ buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược, Dapharco đã không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận kinh doanh mà còn nhanh chóng hiện thực hóa cam kết sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng, khởi đầu chuỗi hoạt động “Dapharco đồng hành cùng các cơ sở giáo dục ngăn ngừa và hạn chế các bệnh truyền nhiễm do muỗi” bằng hoạt động TRAO TẶNG BỘ SẢN PHẨM XUA ĐUỔI CÔN TRÙNG THIÊN NHIÊN CHO TRƯỜNG MẦM NON DẠ LAN HƯƠNG tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Với đặc điểm khí hậu mưa ẩm của Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm do muỗi và côn trùng, đặc biệt là Sốt xuất huyết, trở nên cấp thiết. Hoạt động trao tặng sản phẩm bảo vệ an toàn cho 365 em học sinh Trường Mầm non Dạ Lan Hương là minh chứng rõ ràng cho trách nhiệm xã hội của Dapharco.

Việc sử dụng các sản phẩm EcoTherapy chứa hoạt chất Citriodiol® sẽ giúp các em nhỏ được bảo vệ một cách an toàn, thân thiện với làn da nhạy cảm. Đây không chỉ là hành động hỗ trợ vật chất mà còn là sự tiếp cận tri thức và công nghệ y dược chuẩn châu Âu đến với thế hệ tương lai của Việt Nam. Sự kiện này khẳng định rằng, mục tiêu của Dapharco không chỉ là thương mại, mà còn là đồng hành lâu dài cùng các gia đình Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe một cách bền vững.

Chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Dapharco và Citrefine International Ltd không chỉ là cột mốc thương mại, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành vì sức khỏe cộng đồng.

Hai doanh nghiệp – một đại diện tiêu biểu cho ngành dược phẩm Việt Nam, một thương hiệu tiên phong của châu Âu – đã cùng chung tầm nhìn về phát triển các sản phẩm an toàn, bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Thỏa thuận hợp tác lần này mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh, góp phần lan tỏa xu hướng sống lành mạnh trong cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Dapharco khẳng định: “Dapharco luôn đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu. Sự hợp tác với Citrefine không chỉ là bước tiến trong chiến lược phát triển sản phẩm xanh, mà còn là cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc mang công nghệ y dược tiên tiến từ châu Âu phục vụ người Việt.”

Đại diện Citrefine International Ltd cũng bày tỏ: “Việt Nam là quốc gia có điều kiện khí hậu đặc thù, cần những giải pháp phòng chống muỗi hiệu quả và an toàn. Chúng tôi tin rằng, với uy tín và năng lực của Dapharco, Citriodiol® sẽ được ứng dụng rộng rãi, góp phần bảo vệ hàng triệu gia đình Việt trước các bệnh truyền nhiễm từ muỗi.”

Hợp tác chiến lược Dapharco – Citrefine là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn phát triển bền vững, cân bằng giữa con người – sức khỏe – thiên nhiên.

Thương hiệu phát triển bởi: Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thương hiệu: EcoTherapy Website: https://ecotherapy.com.vn Hotline: 0916 918 489