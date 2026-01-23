HOTLIST 2025 vinh danh TP. Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ninh là những điểm đến ấn tượng của năm

(Ngày Nay) -Sau chuỗi hoạt động chuyên môn và kết nối trong khuôn khổ dự án HOTLIST Travellive Editor's Pick 2025 (HOTLIST 2025), đêm vinh danh The Honor Ceremony đã tôn vinh các thương hiệu, điểm đến và cá nhân có đóng góp nổi bật, đặc biệt là ba điểm đến ấn tượng của năm gồm TP. Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ninh. Dự án do Travellive Media Group thực hiện nhằm xây dựng nền tảng kết nối và ghi nhận các giá trị đóng góp tích cực vào phát triển của ngành.

Tiếp nối thành công từ những mùa trước, HOTLIST 2025 lựa chọn chủ đề "Hành trình từ Mầm đến Gạo", hình ảnh ẩn dụ quen thuộc trong văn hóa Việt Nam để kể lại câu chuyện phát triển của các thương hiệu, điểm đến và cá nhân trong lĩnh vực du lịch - khách sạn. Từ những ý tưởng ban đầu, quá trình đầu tư bền bỉ cho đến những thành quả được ghi nhận, HOTLIST hướng tới việc khắc họa hành trình dài hạn của những giá trị được vun đắp theo thời gian.

Không chỉ công bố danh sách tôn vinh, HOTLIST 2025 triển khai một chuỗi hoạt động đa chiều, trong đó nổi bật là hai hội thảo chuyên môn The Insiders Forum tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chuỗi hội thảo đã thu hút hơn 700 khách mời, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các thương hiệu du lịch - khách sạn, hàng không, điểm đến và các đơn vị truyền thông. Đây được xem là một trong những diễn đàn chuyên môn quy mô của ngành trong năm, nơi các bên cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn.

Là hoạt động trọng tâm của toàn bộ dự án, lễ vinh danh The Honor Ceremony không chỉ là dịp vinh danh các thương hiệu, cá nhân trong danh sách HOTLIST 2025, mà còn là không gian kết nối của cộng đồng ngành du lịch. Đêm vinh danh quy tụ hơn 250 khách mời, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn.

Tại lễ vinh danh The Honor Ceremony - HOTLIST 2025 đã xướng tên ba điểm đến ấn tượng năm 2025 gồm TP. Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ninh, ghi dấu ấn nhờ hiệu quả nổi bật trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, thành tựu và đóng góp nổi bật của các địa phương đối với sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.

Năm vừa qua, TP. Hồ Chí Minh đã đón 45 triệu lượt khách nội địa và 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển chung của ngành. Thành phố đẩy mạnh các tuyến du lịch đặc trưng, chuỗi sự kiện quy mô lớn và các chương trình kỷ niệm ý nghĩa, qua đó đóng góp quan trọng vào mức doanh thu du lịch đạt hơn 278 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông hiệu quả và định hướng phát triển du lịch liên vùng, y tế, sinh thái và bền vững tiếp tục củng cố vị thế TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối và lan tỏa giá trị du lịch của cả nước.

Với những kết quả nổi bật đạt được, Quảng Ninh và Huế được đánh giá là hai điểm đến tiêu biểu trong bức tranh du lịch Việt Nam. Quảng Ninh ghi dấu ấn với tăng trưởng mạnh về lượng khách, đồng thời nâng tầm giá trị điểm đến khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến hội tụ di sản, thiên nhiên và phát triển bền vững. Trong khi đó, Huế tạo bước chuyển mình rõ nét khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội và định hướng du lịch xanh, bền vững, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức hút của điểm đến.

Đồng thời, danh sách HOTLIST 2025 cũng ghi nhận 42 thương hiệu và 12 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực của ngành du lịch, từ lưu trú, lữ hành, hàng không đến trải nghiệm và dịch vụ. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới, chất lượng vận hành, chiến lược phát triển bền vững cũng như những đóng góp tích cực của các đơn vị và cá nhân trong việc nâng cao hình ảnh, năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Với tinh thần tôn vinh di sản và bản sắc dân tộc như một yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển du lịch bền vững, The Honor Ceremony được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Những phần trình diễn như "Tinh hoa Hạt Ngọc" lấy cảm hứng từ chủ đề của dự án năm nay; "Vó ngựa trên mây" do NSƯT Dương Thùy Anh thể hiện, cùng các tiết mục âm nhạc truyền thống được biểu diễn theo tinh thần đương đại đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi các giá trị văn hóa bản địa được đặt trong bối cảnh phát triển của du lịch hiện đại.

The Honor Ceremony ghi nhận sự đồng hành của các đối tác và nhà tài trợ, góp phần vào thành công chung của chương trình. Trong đó, Ford Vietnam đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, JW Marriott Hotel & Suites Saigon là Đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức, cùng sự tham gia của Lady Triệu, BM Wine - Đối tác trải nghiệm đồ uống, Eventista - Đối tác công nghệ chiến lược về công bình chọn chính thức của dự án, Jourdeness - Đối tác quà tặng. Chuỗi hội thảo The Insiders Forum trong khuôn khổ HOTLIST 2025 được phối hợp tổ chức cùng The Brand Promise.

HOTLIST 2025 thu hút sự quan tâm rộng rãi của báo chí trong và ngoài nước, với PR Newswire và Hotelier Vietnam đồng hành trong vai trò Đối tác truyền thông, góp phần lan tỏa thông tin và giá trị của dự án trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Được tổ chức vào tối 19/01, lễ vinh danh tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi hoạt động của HOTLIST 2025 với chủ đề "Hành trình từ Mầm đến Gạo". Trước đó, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như công bố danh sách HOTLIST, mở bình chọn cộng đồng, cùng chuỗi hội thảo chuyên ngành tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Là sự kiện thường niên uy tín do Travellive Media Group tổ chức, dự án đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 nhà quản lý cấp cao và nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng du lịch - khách sạn trong và ngoài nước.

Thông qua HOTLIST 2025, Travellive tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các dự án nội dung dài hạn, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng. Trong bối cảnh ngành du lịch không ngừng chuyển mình, HOTLIST được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nền tảng ghi nhận các giá trị bền bỉ, lan tỏa những câu chuyện phát triển tích cực và góp phần thúc đầy sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam trong những năm tới.