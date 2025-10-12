Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của mưa lũ và ngập lụt

Ngày 11/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin Sở đã có công văn khẩn số 514/SYT-NVY gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị y tế trong, ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế về việc hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Để hỗ trợ kịp thời chuyên môn cho các cơ sở y tế, Sở Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các phường, xã và yêu cầu các đơn vị y tế trong, ngoài công lập trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về việc đảm bảo nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, quản lý chất thải và đáp ứng y tế cơn bão số 10 năm 2025.

Các bệnh viện được yêu cầu đảm bảo công tác thường trực 4 cấp và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao và các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, để xử trí cấp cứu người bệnh kịp thời; Tập trung cứu chữa người bị thương, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các đơn vị, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, đặc biệt là nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão để chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với bệnh nhân nặng, nguy kịch cần hội chẩn các chuyên khoa đầu ngành, lập các nhóm trao đổi trực tuyến (như Zalo) giữa các cấp chuyên môn để được hỗ trợ, chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Trường hợp bệnh nhân nặng cần chuyển viện, căn cứ vào tình trạng người bệnh và tình hình thời tiết (mưa, ngập lụt...) đơn vị có thể chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, phù hợp, để đảm bảo an toàn cho người bệnh; Chủ động di chuyển người bệnh đến nơi an toàn sớm nếu cơ sở thường xuyên ngập, lụt.