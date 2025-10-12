Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của mưa lũ và ngập lụt

Mai Phương In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) -
Nước vẫn tiếp tục lên cao tại thôn Trung Kiên xã Trung Giã, Hà Nội.
Nước vẫn tiếp tục lên cao tại thôn Trung Kiên xã Trung Giã, Hà Nội.

Ngày 11/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin Sở đã có công văn khẩn số 514/SYT-NVY gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị y tế trong, ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế về việc hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Để hỗ trợ kịp thời chuyên môn cho các cơ sở y tế, Sở Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các phường, xã và yêu cầu các đơn vị y tế trong, ngoài công lập trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo về việc đảm bảo nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, quản lý chất thải và đáp ứng y tế cơn bão số 10 năm 2025.

Các bệnh viện được yêu cầu đảm bảo công tác thường trực 4 cấp và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao và các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, để xử trí cấp cứu người bệnh kịp thời; Tập trung cứu chữa người bị thương, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các đơn vị, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, đặc biệt là nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão để chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với bệnh nhân nặng, nguy kịch cần hội chẩn các chuyên khoa đầu ngành, lập các nhóm trao đổi trực tuyến (như Zalo) giữa các cấp chuyên môn để được hỗ trợ, chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Trường hợp bệnh nhân nặng cần chuyển viện, căn cứ vào tình trạng người bệnh và tình hình thời tiết (mưa, ngập lụt...) đơn vị có thể chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, phù hợp, để đảm bảo an toàn cho người bệnh; Chủ động di chuyển người bệnh đến nơi an toàn sớm nếu cơ sở thường xuyên ngập, lụt.

Mai Phương
Hà Nội hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả ngập lụt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống
(Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.
Chuyện nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long: Thân phận người ở lại
Chuyện nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long: Thân phận người ở lại
(Ngày Nay) - Vậy là đã qua giỗ đầu của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi và hơn trăm ngày của người cha Nguyễn Vĩnh Phúc, tuổi 42. Người vợ, người mẹ Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ đốt nhang rồi lần lượt thắp cho chồng và con gái.