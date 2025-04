Kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, sự kiện 30/4/1975 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khi đất nước được hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Đây là thành quả của cuộc đấu tranh hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam, được sự ủng hộ và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định ý chí và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Trong 50 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Trước sự kiện trọng đại của đất nước, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh câu chuyện kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, trân trọng những giá trị thế hệ đi trước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền lễ kỷ niệm, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị: “Luôn lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái; tập trung tuyên truyền, đề cập sâu sắc các đóng góp to lớn của nhân dân ta, các thế hệ đi trước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như thành tựu của đất nước trong 50 năm qua và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế, khối kiều bào tham dự lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm, có hơn 20 đoàn các nước tham dự ở các cấp; khoảng 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức phong trào hòa bình, phong trào chống chiến tranh và bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam sẽ tham dự.

“Lần đầu tiên có khối diễu hành của các kiều bào, thành phần phong phú, không chỉ có những người đóng góp to lớn cho sự nghiệp thống nhất đất nước mà còn các bạn trẻ tiêu biểu, doanh nhân, nghệ sĩ… Chúng tôi xúc động trước những cụ lớn tuổi đăng ký tham gia diễu hành và những phóng viên chiến trường, kiều bào luôn quan tâm, theo dõi Việt Nam… Sự kiện này hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế và có ý nghĩa quan trọng không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với nhân dân thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay”, bà Lê Thị Thu Hằng chia sẻ.

Để tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức "Tuần lễ báo chí" từ 25/4 - 1/5/2025 dành cho phóng viên nước ngoài là những phóng viên chiến trường; phóng viên từ các nước có ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh; phóng viên kiều bào… Đặc biệt phối hợp Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, tổ chức 3 tour du lịch tiêu biểu cho phóng viên về thành phố tác nghiệp: “Huyền thoại những anh hùng đặc công Rừng Sác”; “Củ Chi đất thép thành đồng: địa đạo trong lòng đất”; “Từ Mậu Thân đến Xuân Đại thắng”, thời gian dự kiến ngày 24, 25, 26/4/2025. Hiện nay, có 606 phóng viên thuộc 81 cơ quan báo chí cả nước và 122 phóng viên báo chí nước ngoài đăng ký tham gia.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Diệu Thúy thông tin thêm các hoạt động tri ân, tổ chức mời và đón tiếp các đại biểu cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm thành phố và tham dự các hoạt động kỷ niệm và bố trí các xe buýt 2 tầng để các bác cựu chiến binh tại 62 tỉnh, thành diễu hành...

Đa dạng hoạt động kỷ niệm

Thông tin tại họp báo về các hoạt động kỷ niệm, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Điểm nhấn là chương trình lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 ngày 30/4/ 2025 tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh. Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối Diễu hành của khối Nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành; dự kiến có khối diễu binh của Lào và Campuchia; được truyền hình trực tiếp trên VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 29/4/2025 tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh), đền Tưởng niệm Bến Dược, nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, nghĩa trang Chính sách TP Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi); di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 29 /4/2025 của cấp Trung ương và cấp thành phố.

Cùng với đó, lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” 2025 được tổ chức từ ngày 19/4 - 30/4/2025, với nhiều nội dung hấp dẫn, giàu bản sắc, được tổ chức đồng loạt tại nhiều không gian văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đêm khai mạc diễn ra tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố hứa hẹn là một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại gồm: Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng, hợp xướng; các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, hát bội, võ nhạc cổ truyền, cùng các loại hình xiếc, rối, múa hiện đại, nghệ thuật đường phố, nhạc đương đại tại các sân khấu mở ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế.

Tại công viên Bến Bạch Đằng, đoàn thuyền hoa đăng, đờn ca tài tử, trình diễn thể thao dưới nước (Flyboard, Sailing, phản lực nước…) tạo nên không gian trình diễn đặc sắc trên mặt sông Sài Gòn. Đặc biệt, đêm 19/4/2025 còn có trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thành phố, mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng sẽ tiếp nối liên tục trên toàn thành phố, từ ngày 19/4 - 30/4/2025, trình diễn nghệ thuật tại 3 sân khấu dọc đường đi bộ Nguyễn Huệ, với các chương trình “Sắc màu Thành phố”, “Nhịp điệu trẻ”, “Hành trình tương lai”, quy tụ các đoàn nghệ thuật dân gian, đương đại, quốc tế và nghệ sĩ trẻ nổi bật của thành phố; chương trình “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc - Cảm nhận nhịp điệu của sáng tạo” tại khu vực Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế; triển lãm điện ảnh “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975”, với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng vào đêm 27 và 28/4 tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc nhằm tái hiện bản hùng ca của dân tộc qua nhạc giao hưởng, hợp xướng và trình diễn bay 10.500 thiết bị Drone, lập kỷ lục quốc gia, kết hợp pháo hoa nghệ thuật hoành tráng…

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh thông tin thêm, TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng vào 2 tối thứ Bảy ngày 19/4, 26/4/ 2025 và các ngày trọng điểm 29, 30/4/2025 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn…; các Quận: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân; các Huyện: Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ về các chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Chúng tôi đã xác định rất rõ đây là một chương trình rất đặc biệt. Trong các hoạt động sẽ có khoảng 1000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn. Đặc biệt, chương trình sẽ có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng, “idol, nghệ sĩ giới trẻ”, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”... hướng giới trẻ trân trọng lịch sử, khối đại đoàn kết dân tộc… Qua đó tôn vinh và tăng cường sự tự hào, lòng biết ơn, tri ân, đoàn kết dân tộc, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình sẽ giúp giới trẻ hiểu và trân trọng hơn lịch sử dân tộc”.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng: Chương trình nghệ thuật ngoài trời “Đất nước trọn niềm vui” vào ngày 20/ 4/ 2025 tại Hội trường Thống Nhất, chương trình hòa nhạc đặc biệt chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình” vào tối ngày 21/4/2025 tại nhà hát thành phố; cầu truyền hình cấp quốc gia “Vang mãi khúc Khải hoàn” vào ngày 27 /4/ 2025 tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 29/4/2025, tại phía trước Hội trường Thống Nhất, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh…