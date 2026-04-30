Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

(Ngày Nay) - Với nhiều hoạt động triển lãm, trải nghiệm và gala nghệ thuật đặc sắc, chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố niềm tin xã hội và gắn kết cộng đồng.

Tối 29.4, tại Công viên APEC, Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”. Hoạt động nằm trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với tinh thần “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lực lượng đã vượt qua nhiều thử thách, lập nên những chiến công quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những thành tựu đó được hun đúc từ tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, cùng sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần làm nên những thắng lợi lịch sử của dân tộc, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn ấy, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn mới.

Không gian văn hóa - nghệ thuật kết nối truyền thống và hiện đại

Diễn ra từ ngày 29.4 đến 3.5.2026, chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung phong phú như triển lãm, trưng bày, trải nghiệm thực tế và Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào tối 2.5.

Trong đó, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng An ninh nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn quá khứ - hiện tại - tương lai.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng” tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với công tác an ninh, từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian ba miền “Tổ quốc bình yên”, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như cồng chiêng Tây Nguyên, hát văn, bài chòi, đờn ca tài tử. Không chỉ tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể, chương trình còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng.

Gala “Tổ quốc bình yên”: Điểm nhấn trên không gian sông Hàn

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên”, diễn ra vào tối 2.5 tại khu vực bờ Đông Cầu Rồng, kết hợp không gian trình diễn trên cầu, dưới sông Hàn và sân khấu trung tâm.

Với thời lượng 75 phút, chương trình được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Nội dung được chia thành nhiều chương như “Dòng chảy bình yên”, “Lá chắn bình yên”, “Bản hùng ca bình yên”, tái hiện hành trình lịch sử và những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân.

Đáng chú ý, chương trình sử dụng nhiều hình thức thể hiện mới như diễu hành đa tầng, trình diễn trên sông bằng cano, pháo hoa nghệ thuật và trình chiếu ánh sáng (mapping), tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Một trong những điểm nhấn giàu tính biểu tượng là màn diễu hành kết hợp bộ hành trên Cầu Rồng. Hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân sánh bước cùng người dân, trẻ em và đại diện các cộng đồng dân tộc tạo nên “dòng chảy bình yên” sống động giữa lòng thành phố. Đây không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là thông điệp sâu sắc về sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc thiêng liêng cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại mang ý nghĩa trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh năng động, sáng tạo của Đà Nẵng đến bạn bè trong và ngoài nước.

Lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố niềm tin xã hội

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” không chỉ là dịp tri ân những cống hiến, hy sinh của lực lượng An ninh nhân dân mà còn hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, giữa biểu diễn chuyên nghiệp và sự tham gia của cộng đồng đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa chiều, giúp các giá trị lịch sử - văn hóa được tái hiện sinh động, dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chuyên gia uy tín, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - truyền thông tiêu biểu. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mới.