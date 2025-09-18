Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30

Kim Ngọc In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30

Thảm đỏ rực rỡ những gương mặt quốc tế và trong khu vực. Lisa của Blackpink thu hút ống kính bên cạnh Milla Jovovich và đạo diễn Paul W S Anderson. Nam diễn viên Ken Watanabe và Kentaro Sakaguchi đại diện cho Nhật Bản, Hồng Kông ghi nhận sự trở lại của tài tử Lương Gia Huy. Các diễn viên Hàn Quốc như Han Hyo-joo, Ha Jung-woo, Jun Jong-seo và Han So-hee đem đến sức nóng cho khán giả trong nước.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Busan lần thứ 30 chứng kiến sự xuất hiện của Guillermo del Toro và Michael Mann khẳng định quy mô toàn cầu của sự kiện. Việc đạo diễn Marco Bellocchio lần đầu góp mặt tại một liên hoan ở châu Á, tăng thêm uy tín cho mùa giải. Buổi lễ do nam tài tử Lee Byung Hun dẫn chương trình, anh đã nhắc lại hành trình ba mươi năm của liên hoan phim tầm cỡ trong khu vực và gọi Busan là điểm hẹn không thể bỏ qua của điện ảnh châu Á.

Ba giải thưởng lớn được trao ngay trong đêm khai mạc. Đạo diễn Trương Ngải Gia của Đài Loan (Trung Quốc) được vinh danh với Giải Camellia vì đóng góp nghệ thuật trải hơn năm thập kỷ. Trong phát biểu nhận giải, bà chia sẻ thử thách trong nghề với tư cách một người phụ nữ chính là động lực để bà tiếp tục sáng tạo.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc cho đạo diễn Jung Ji-young nhằm tôn vinh những đóng góp cho nền điện ảnh và tinh thần bảo vệ quyền sáng tạo dưới thời chuyên chế. Giải Nhà làm phim châu Á của năm thuộc về đạo diễn, nhà biên kịch Jafar Panahi. Từng bị hạn chế đi lại và ngăn trở trở về sau lần dự BIFF đầu tiên, người đại diện cho làn sóng mới của điện ảnh Iran nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh cho tự do làm phim chưa chấm dứt, Panahi dành giải cho những nhà làm phim độc lập vẫn sáng tạo trong áp lực hoặc lưu vong.

Liên hoan kéo dài trong 10 ngày, từ 17-26/9 với suất chiếu đặc biệt, tọa đàm và hoạt động giao lưu giữa các nhà làm phim. Việc lần đầu tổ chức hạng mục tranh giải được giới chuyên môn theo dõi như một phép thử quan trọng cho hướng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa của Liên hoan phim quốc tế Busan, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách giữ gìn giá trị nội sinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày Nay ghi nhận tại sự kiện:

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 1
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 2
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 3
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 4
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 5
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 6
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 7
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 8
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 9
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 10
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 11
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 12
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 13
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 ảnh 14
Kim Ngọc
Busan Liên hoan phim điện ảnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học châu Âu ngày 17/9 công bố đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh của con người trước nhiều năm, dựa trên công nghệ tương tự các chatbot như ChatGPT.
Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel
Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel
(Ngày Nay) - Nguồn tin từ tờ La Tribune (Pháp) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU, và trừng phạt hai bộ trưởng trong chính phủ của Benyamin Netanyahou, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.
Cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông
Cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông
(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.