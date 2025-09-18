Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30

(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.

Thảm đỏ rực rỡ những gương mặt quốc tế và trong khu vực. Lisa của Blackpink thu hút ống kính bên cạnh Milla Jovovich và đạo diễn Paul W S Anderson. Nam diễn viên Ken Watanabe và Kentaro Sakaguchi đại diện cho Nhật Bản, Hồng Kông ghi nhận sự trở lại của tài tử Lương Gia Huy. Các diễn viên Hàn Quốc như Han Hyo-joo, Ha Jung-woo, Jun Jong-seo và Han So-hee đem đến sức nóng cho khán giả trong nước.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Busan lần thứ 30 chứng kiến sự xuất hiện của Guillermo del Toro và Michael Mann khẳng định quy mô toàn cầu của sự kiện. Việc đạo diễn Marco Bellocchio lần đầu góp mặt tại một liên hoan ở châu Á, tăng thêm uy tín cho mùa giải. Buổi lễ do nam tài tử Lee Byung Hun dẫn chương trình, anh đã nhắc lại hành trình ba mươi năm của liên hoan phim tầm cỡ trong khu vực và gọi Busan là điểm hẹn không thể bỏ qua của điện ảnh châu Á.

Ba giải thưởng lớn được trao ngay trong đêm khai mạc. Đạo diễn Trương Ngải Gia của Đài Loan (Trung Quốc) được vinh danh với Giải Camellia vì đóng góp nghệ thuật trải hơn năm thập kỷ. Trong phát biểu nhận giải, bà chia sẻ thử thách trong nghề với tư cách một người phụ nữ chính là động lực để bà tiếp tục sáng tạo.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc cho đạo diễn Jung Ji-young nhằm tôn vinh những đóng góp cho nền điện ảnh và tinh thần bảo vệ quyền sáng tạo dưới thời chuyên chế. Giải Nhà làm phim châu Á của năm thuộc về đạo diễn, nhà biên kịch Jafar Panahi. Từng bị hạn chế đi lại và ngăn trở trở về sau lần dự BIFF đầu tiên, người đại diện cho làn sóng mới của điện ảnh Iran nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh cho tự do làm phim chưa chấm dứt, Panahi dành giải cho những nhà làm phim độc lập vẫn sáng tạo trong áp lực hoặc lưu vong.

Liên hoan kéo dài trong 10 ngày, từ 17-26/9 với suất chiếu đặc biệt, tọa đàm và hoạt động giao lưu giữa các nhà làm phim. Việc lần đầu tổ chức hạng mục tranh giải được giới chuyên môn theo dõi như một phép thử quan trọng cho hướng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa của Liên hoan phim quốc tế Busan, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách giữ gìn giá trị nội sinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày Nay ghi nhận tại sự kiện: