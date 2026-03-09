Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Chon’s Hanoi mini art fair 2026”- điểm gặp gỡ sáng tạo của nghệ thuật đương đại

(Ngày Nay) - Trong dòng chảy giao lưu văn hóa và nghệ thuật ngày càng mạnh mẽ giữa Việt Nam và thế giới, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một điểm gặp gỡ sáng tạo của khu vực khi chào đón Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế “CHON’S HANOI MINI ART FAIR 2026”, diễn ra từ 7/3 đến 16/3/2026 tại Tầng 1 – Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Chon’s Hanoi mini art fair 2026”. Ảnh: BTC

Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, với sự tham gia phối hợp của các đối tác quốc tế như Art World Magazine (Hàn Quốc), Incheon Art Forum (Hàn Quốc) cùng các đơn vị nghệ thuật và văn hóa tại Việt Nam. Đây cũng là hoạt động khẳng định vị thế Hà Nội là một điểm gặp gỡ sáng tạo của khu vực.

Đúng như tên gọi, “Chon’s Hanoi mini art fair 2026” là một không gian nghệ thuật quốc tế thu nhỏ, nơi các nghệ sĩ, nhà sưu tập, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội gặp gỡ, đối thoại và khám phá những góc nhìn đa dạng của nghệ thuật đương đại.

Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hội họa, đồ họa, nghệ thuật thị giác đến các hình thức sáng tạo mới, phản ánh những tìm tòi và suy tư của các nghệ sĩ trước thế giới.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: BTC

Đối với Hà Nội, một thành phố có chiều sâu lịch sử và văn hóa, sự kiện này cũng là một dấu mốc ý nghĩa trong việc kết nối nghệ thuật Việt Nam với các mạng lưới nghệ thuật quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với nghệ thuật đương đại.

Triển lãm được tổ chức tại địa chỉ 47 Hàng Dầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khu vực trung tâm của phố cổ Hà Nội. Trong không gian kiến trúc giàu tính lịch sử này, các tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt như những lát cắt của nhiều nền văn hóa, tạo nên một hành trình khám phá đầy cảm hứng cho người xem.

Giao lưu nghệ thuật về kinh nghiệm tổ chức hội chợ nghệ thuật. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của “Chon’s Hanoi mini art fair 2026” là mô hình mini art fair - một hình thức triển lãm nghệ thuật quy mô vừa nhưng giàu tính kết nối, giúp nghệ sĩ, nhà sưu tập và công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật một cách gần gũi, thân thiện và trực tiếp hơn. Đây cũng là xu hướng đang phát triển mạnh tại nhiều thành phố nghệ thuật trên thế giới.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành một trung tâm sáng tạo của khu vực, nơi văn hóa và nghệ thuật không chỉ được bảo tồn mà còn được nuôi dưỡng để phát triển trong bối cảnh mới. Những sự kiện này không chỉ tạo cơ hội cho nghệ sĩ thể hiện tiếng nói sáng tạo của mình, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật cởi mở, năng động và giàu đối thoại.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 16-3. Bên cạnh hoạt động trưng bày, còn có cuộc giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Kinh nghiệm tổ chức hội chợ nghệ thuật tại Incheon (Hàn Quốc) và chiến lược tiếp cận công chúng”. Đây là dịp để các nghệ sĩ, curator và nhà nghiên cứu chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng không gian nghệ thuật mở, cũng như những phương thức đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

