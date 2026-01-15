Khởi động dự án "Cộng đồng hạnh phúc" giúp chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng hiếm muộn

(Ngày Nay) - Ngày 14/01, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI), Merck Healthcare Việt Nam nhằm nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng. Các đơn vị cam kết đồng hành nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y khoa tiên tiến, từ đó góp phần cải thiện tình trạng hiếm muộn tại Việt Nam.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Điều hành, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI), bà Ghislaine Dondellinger - Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng ban lãnh đạo cấp cao của đơn vị và đại diện các cơ quan báo chí.Hợp tác chiến lược giữa Long Châu, AF HANOI và Merck hướng đến nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Điều hành, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI) chia sẻ: “Dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng” hôm nay là kết quả của quá trình trao đổi, thấu hiểu và thống nhất hành động giữa ba đơn vị, với mục tiêu chung là mang lại những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng. Sự hợp tác này tạo nên một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện: Bệnh viện cung cấp chuyên môn y khoa chuyên sâu và phác đồ điều trị chuẩn mực. Long Châu mang đến mạng lưới tiếp cận cộng đồng rộng khắp, “gần dân, sát dân”.

Merck đồng hành bằng nền tảng khoa học, thuốc và giải pháp hỗ trợ sinh sản chuẩn quốc tế. Khi ba trụ cột này được kết nối, người dân sẽ được tiếp cận đúng thông tin - đúng thời điểm - đúng giải pháp, được sàng lọc sớm, tư vấn đúng và điều trị kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội làm cha mẹ ngay từ những bước đầu tiên. Chúng tôi tin rằng, từ sự hợp tác này, sẽ có thêm hàng nghìn cặp vợ chồng được tiếp cận kiến thức đúng, thêm nhiều hành trình làm cha mẹ được thắp lên và thêm nhiều mầm sống được ươm trồng bằng khoa học, yêu thương và trách nhiệm xã hội.”

Bà Ghislaine Dondellinger - Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam cho biết: “Lễ ký kết hôm nay là sự khởi đầu cho một cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết một vấn đề đang ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống hàng triệu cặp vợ chồng tại Việt Nam. Vô sinh, hiếm muộn ảnh hưởng đến vô số cá nhân và cặp vợ chồng, dẫn đến nỗi đau về tinh thần và rào cản tâm lý với xã hội.

Là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp điều trị hiếm muộn, Merck thấu hiểu những tác động sâu sắc của vấn đề này. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ y tế tiên tiến, mà còn hướng tới mang đến cho cộng đồng kiến thức và sự hỗ trợ cần thiết. Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn; đồng thời xây dựng một môi trường hỗ trợ, nhân văn và toàn diện dành cho các cá nhân và cặp vợ chồng đang đối mặt với tình trạng này. Chúng tôi tin rằng, thông qua giáo dục, sự thấu cảm và các giải pháp y học tiên tiến, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác lần này sẽ góp phần nâng cao tỷ suất sinh của Việt Nam, giải quyết nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay.”

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu: “Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách y tế quốc gia khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh các giải pháp đột phá để nâng cao sức khỏe toàn dân, trong đó có sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số. Thực tế cho thấy, sau khi Nghị quyết 72-NQ/TW được ban hành, các chương trình nâng cao sức khỏe và chất lượng dân số đang dần được cụ thể hóa thông qua nhiều hành động thiết thực ở cả trung ương và địa phương.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi thấy đây chính là thời điểm quan trọng để khu vực tư nhân, đặc biệt là các đơn vị có mạng lưới rộng và tiếp cận sát với cộng đồng như Long Châu chung tay vào cuộc, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn của quốc gia. Chúng tôi tin rằng, những sáng kiến như dự án hôm nay, hợp tác giữa một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, một tập đoàn dược phẩm toàn cầu và một mạng lưới nhà thuốc phủ rộng toàn quốc, chính là cách để hiện thực hóa những chiến lược cấp quốc gia một cách hiệu quả và gần gũi nhất với người dân."

Bà nhấn mạnh: "Với Long Châu, chúng tôi tiếp cận dự án này bằng một tinh thần nhất quán: vì cộng đồng, vì con người, và vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chúng tôi tin rằng, khi người dân có kiến thức đúng, có khả năng tiếp cận phù hợp và được đồng hành thấu cảm, mỗi gia đình sẽ có thêm cơ hội đưa ra những lựa chọn đúng trong chăm sóc sức khỏe."

Trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu xác định rõ trách nhiệm cộng đồng: đưa giáo dục sức khỏe đến gần người dân hơn, văn minh và phù hợp văn hóa Việt Nam. Với hơn 20.000 nhân sự y tế và mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc trên toàn quốc, chúng tôi sẵn sàng là một cánh tay nối dài cùng đối tác góp phần giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm và đúng cách, đóng góp cho mục tiêu lớn hơn: cải thiện mức sinh và xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.

Long Châu cam kết phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội và Merck để đưa các chương trình tầm soát, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần hơn với cộng đồng, không chỉ ở thành phố lớn mà cả các khu vực nông thôn, nơi mà tiếp cận y tế chuyên khoa vẫn còn nhiều rào cản: "Chúng tôi hy vọng rằng từ hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ khởi động một chương trình hợp tác, mà còn gieo nên những hạt mầm hy vọng cho hàng ngàn gia đình đang mong chờ một phép màu.”

Tại sự kiện khởi động dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn trong cộng đồng”, các bên đã chính thức công bố những trụ cột hợp tác chiến lược, thắt chặt cam kết đồng hành bền vững vì sức khỏe Việt Nam. Cụ thể, phối hợp tổ chức nhiều chương trình giáo dục nâng tầm nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, phòng và điều trị vô sinh hiếm muộn, góp phần thúc đẩy lối sống chủ động và lành mạnh hơn. Bên cạnh tiếp tục lan tỏa kiến thức y khoa bổ ích, dự án còn mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế chuyên sâu, hiện đại và an toàn đến người dân thông qua mạng lưới “gần dân, sát dân” của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và bệnh viện. Trên cơ sở hợp tác, các bên cùng triển khai chuỗi hoạt động thiết thực từ tư vấn, tầm soát, phòng ngừa đến điều trị hiệu quả.Với hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng phủ khắp cả nước, Long Châu ngày càng phát huy vai trò là “điểm chạm” y tế đầu tiên trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe hơn 33 triệu người dân bằng nguồn dược phẩm và vắc xin chính hãng, minh bạch nguồn gốc.

“Cái bắt tay” chiến lược ba bên được kỳ vọng mở ra mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, tạo hành trình chăm sóc lâu dài cho người dân: đi từ tư vấn, tầm soát, phòng ngừa, điều trị vô sinh, hiếm muộn và chăm sóc sức khỏe sinh sản bền vững. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cam kết đưa các sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và minh bạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện và lâu dài.