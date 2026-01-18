Không gian văn hóa Tết kết nối sinh viên tại trường Đại học Việt Nhật

(Ngày Nay) - Hòa trong không khí những ngày cận Tết Nguyên đán, Trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức sự kiện “Tân Xuân: Gắn kết và giao thoa” (Oshougatsu 2026) vào ngày 17/1 tại khuôn viên Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, xã Hòa Lạc, Hà Nội.

Chương trình mang đến một không gian văn hóa Tết cổ truyền đặc sắc, nơi các giá trị truyền thống Việt Nam và Nhật Bản cùng hiện diện, giao thoa và lan tỏa, mở ra một sân chơi giao lưu văn hóa đầy sắc màu cho sinh viên Việt Nam và quốc tế.

Thu hút hơn 600 sinh viên trong và ngoài trường, giảng viên và cán bộ tham gia, không gian hội chợ Tết được thiết kế sinh động với các gian hàng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Tại đây, sinh viên được hòa mình vào chuỗi hoạt động phong phú, từ những trải nghiệm văn hoá Tết Việt như xin chữ đầu năm, viết thư pháp, nhận lì xì đến các hoạt động ngày Tết truyền thống của Nhật Bản như rút quẻ đầu năm Omikuji, viết điều ước lên thẻ gỗ Ema hay tự tay chọn cho mình những chiếc bùa may mắn Omamori… Mỗi hoạt động đều gửi gắm những mong ước tốt lành cho năm mới, đồng thời trở thành cầu nối giúp sinh viên hai quốc gia hiểu thêm về đời sống văn hóa của nhau.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gói bánh chưng – món ăn biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Lần đầu tiên, Trường Đại học Việt Nhật đưa nội dung thi gói bánh chưng vào khuôn khổ sự kiện, nhằm tăng tính trải nghiệm, đồng thời khuyến khích tinh thần hợp tác, làm việc nhóm giữa các bạn trẻ.

Bạn Nguyễn Đức Thọ, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật xây dựng hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tự tay gói bánh chưng. Trước đó, em đã học gói bánh chưng trên Tiktok để chuẩn bị cho cuộc thi. Vì nhóm toàn các bạn nam nên ai cũng phải xắn tay vào làm, rất vui và đáng nhớ.”

Sau khi hoàn thành và luộc chín, những chiếc bánh chưng được trao tặng tới sinh viên tại ký túc xá cũng như các giảng viên nước ngoài, như một cách lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu xuân.

Theo cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, ý tưởng tổ chức sự kiện bắt nguồn từ mong muốn kết nối và giúp sinh viên quốc tế hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một phần trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường, gắn đào tạo chuyên môn với trải nghiệm văn hóa, phù hợp với mô hình đại học hợp tác song phương Việt - Nhật.

Khép lại trong không khí ấm áp và gần gũi, Tết Việt – Nhật 2026 để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự. Là hoạt động văn hóa thường niên, chương trình không chỉ tái hiện không gian Tết truyền thống Việt Nam kết hợp hài hòa với những giá trị văn hóa Nhật Bản, mà còn góp phần khẳng định vai trò của Trường Đại học Việt Nhật như một cầu nối giáo dục, văn hóa và con người giữa hai quốc gia.