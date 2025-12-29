"Khúc hát ân tình" tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

(Ngày Nay) - Tối 28/12, tại TPHCM diễn ra đêm nhạc đặc biệt chủ đề “Khúc hát ân tình” nhằm tôn vinh đôi nghệ sĩ tài hoa Lư Nhất Vũ - Lê Giang.
Đêm nhạc "Khúc hát ân tình" tôn vinh đôi nghệ sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang - Ảnh: Minh Khang
Đêm nhạc "Khúc hát ân tình" tôn vinh đôi nghệ sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang - Ảnh: Minh Khang

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức, với Trung tâm Nghệ thuật và Ban Ca nhạc Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM thực hiện.

"Khúc hát ân tình" tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nghệ sĩ hoàn thành đêm diễn - Ảnh: Minh Khang

Nằm trong chuỗi chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu các chân dung âm nhạc có nhiều đóng góp cho văn học - nghệ thuật TPHCM, đêm nhạc Khúc hát ân tình nhằm tri ân những cống hiến của 2 người với nghệ thuật, đồng thời tiếp tục phổ biến rộng rãi các tác phẩm nghệ thuật của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang tới công chúng.

"Khúc hát ân tình" tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ảnh 2

Nhóm Mắt Ngọc thể hiện ca khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" - Ảnh: Minh Khang

Phát biểu tại chương trình, NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhận định, trong nghệ thuật có những cặp đôi tri kỷ, không thể tách rời. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, người bạn đời của ông, là như vậy. Họ là hai tên tuổi lớn của làng thơ và nhạc Việt Nam, là những nghệ sĩ - chiến sĩ đã đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài để dệt nên một chân dung nghệ thuật đầy dấu ấn rực rỡ trong bức tranh nghệ thuật của vùng đất phương Nam.

"Khúc hát ân tình" tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ảnh 3

Tiết mục "Tiếng cồng vượt thác" - Ảnh: Minh Khang

Trong đêm nhạc Khúc hát ân tình, khán giả như được lần giở lại từng trang đời của đôi nghệ sĩ, từ những vần thơ đầu tiên thấm đẫm tình đất nước, cũng là sự đồng điệu để hai tâm hồn đến với nhau và cùng tạo nên những giai điệu và lời ca tuyệt đẹp đậm đà hương sắc Nam bộ.

Lê Giang gửi gắm lòng mình trong câu chữ thì Lư Nhất Vũ nâng niu những vần thơ ấy bằng giai điệu. Cả hai đã để lại cho đời những: Bài ca Đất phương Nam, Tiếng cồng vượt thác, Bên tượng đài Bác Hồ, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi, Mẹ cho con câu hát quê nhà, Nhớ em câu hát đò đưa, Về với Bình Dương, Kiên Giang mình đẹp lắm…; cùng nhiều ca khúc từ các làn điệu dân ca Nam bộ được sưu tầm, ký âm, viết lời mới, như: Lý cây khế, Lý kêu đò, Lý cây ổi, Lý con cúm núm

"Khúc hát ân tình" tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang ảnh 4

Các ca sĩ trẻ thể hiện liên khúc các điệu lý Nam bộ - Ảnh: Minh Khang

Khán giả đều đã được gặp lại những sáng tác đậm đà bản sắc đó của Lư Nhất Vũ - Lê Giang với phần hòa âm, phối khí hiện đại cùng phần dàn dựng công phu, sinh động qua phần biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như: NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, NNƯT Thanh Mai, các ca sĩ Bích Phượng, Quang Linh, Đông Đào, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Hà Vân, Đào Mác, Bằng Chương, Quách Phú Thành, Lê Thu Hiền, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, nhóm Mắt Ngọc…

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tên thật là Lê Văn Gắt, quê quán tại thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương. Năm 1955, ông vượt tuyến ra miền Bắc tham gia thanh niên xung phong. Năm 1962, ông tốt nghiệp khoa sáng tác trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội) và về nhận nhiệm vụ ở Ban Văn nghệ giải phóng.


Nhà thơ Lê Giang tên thật là Trần Thị Kim, sinh quán tại Cà Mau. Từ năm 1945, bà tham gia kháng chiến ở quê nhà, sau đó tập kết ra Bắc học tập và trở về căn cứ Trung ương Cục miền Nam vào năm 1963 để tham gia chiến đấu.


Ông bà gặp gỡ và nên duyên từ năm 1970 tại chiến khu. Từ đó, cùng nhau song hành trên con đường nghệ thuật. Trong đó, dấu ấn Nam Bộ đặc trưng trong hành trình sáng tác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nổi bật nhất chính là những bài hát do ông phổ nhạc từ lời thơ của người bạn đời yêu quý - nhà thơ Lê Giang. Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, họ cũng đã cùng nhau có một hành trình vô cùng ý nghĩa khi đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm và sưu tầm dân ca làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị, như: Hò trong dân ca người Việt, Hát ru Việt Nam, 300 điệu lý Nam Bộ

Minh Khang
