Kiên quyết xử lý vi phạm đạo đức trong môi trường giáo dục

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo đại biểu Hồ Thị Minh, Điều 69 Luật Giáo dục năm 2019 quy định, cán bộ quản lý giáo dục phải có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, giữ gìn danh dự, uy tín, nêu gương cho giáo viên, học sinh.
Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về clip nhạy cảm được cho là xảy ra tại Trường Trung học Phổ thông Tô Hiến Thành (trường tư thục trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu cho biết, chiều 10/11, Hội đồng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiến Thành đã họp và có biên bản đề nghị cho thôi việc ông N.V.Đ (Chủ tịch Hội đồng trường) và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hồ Thị Minh (Quảng Trị) cho rằng, những hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức sư phạm, đi ngược lại quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ.

Theo đại biểu Hồ Thị Minh, Điều 69 Luật Giáo dục năm 2019 quy định, cán bộ quản lý giáo dục phải có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, giữ gìn danh dự, uy tín, nêu gương cho giáo viên, nhân viên, học sinh và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Như vậy, hành vi của người đàn ông trong video clip nếu được cơ quan chức năng xác thực thì đây là hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nghiêm trọng, xâm hại uy tín nhà trường, làm suy giảm niềm tin của học sinh, giáo viên và phụ huynh, gây dư luận xấu trong xã hội…; do đó cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hành vi vi phạm đạo đức trong môi trường giáo dục.

Cũng theo đại biểu, đây là sự việc đáng tiếc, cũng là sự việc đơn lẻ, không phản ánh thực trạng chung của ngành Giáo dục hiện nay. Do đó, chúng ta cần có những đánh giá, nhìn nhận khách quan đối với những đóng góp của ngành Giáo dục trong sự nghiệp “trồng người.”

Tuy nhiên, mỗi thầy cô và các cán bộ quản lý đang công tác trong ngành Giáo dục cũng cần coi đây là bài học đắt giá để tự soi lại chính mình, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

PV
Hải Hậu Hành vi thiếu chuẩn mực Đạo đức giảng dạy

