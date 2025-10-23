Kiều bào và sự lan tỏa của “sức mạnh mềm” - Kỳ 5: "Tổ quốc hóa niềm tin" trong chiến lược Hội nhập toàn diện

(Ngày Nay) - Năm 2025, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Đặc biệt, “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Khoa học - Công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Phát triển kinh tế tư nhân và Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện - là những động lực nền tảng, mở đường cho Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển bền vững và tự cường.

Sức sống và tinh thần của những nghị quyết ấy không chỉ giới hạn trong lãnh thổ quốc gia mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - những "sứ giả văn hóa", những trí thức và doanh nhân đang ngày đêm hướng về Tổ quốc.

Tại Pháp - trung tâm văn hóa và khoa học của châu Âu - hàng nghìn kiều bào đang góp phần hiện thực hóa đường lối của Đảng bằng những hành động thiết thực trong nghiên cứu, kinh doanh, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Họ không chỉ mang trong tim niềm tự hào dân tộc, mà còn là minh chứng sống động cho "Sức mạnh mềm" của Việt Nam.

Kỳ 5: "Tổ quốc hóa niềm tin" trong chiến lược Hội nhập toàn diện

Từ "điểm tựa" văn hóa, nơi Tiếng Việt là "chất keo" hun đúc niềm tin, đội ngũ trí thức đã biến niềm tin thành "nguồn lực" (an ninh năng lượng, chủ quyền dữ liệu); doanh nhân biến "nguồn lực" thành "sức mạnh kinh tế" (thị trường, thương hiệu); và trí thức pháp lý "thể chế hóa" niềm tin bằng "hành lang pháp lý" minh bạch.

Tất cả các nguồn lực (văn hóa, tri thức, kinh tế, pháp luật) hợp nhất dưới sự chỉ đạo của Đảng, để trở thành "sức mạnh mềm" quốc gia. Cộng đồng kiều bào tại Pháp, từ những "người giữ lửa" đã trở thành những sứ giả tiên phong, minh chứng hùng hồn nhất cho tầm nhìn chiến lược của Đảng về một Việt Nam tự cường và hội nhập.

Bản thiết kế chiến lược đồng bộ của Đảng

"Bộ tứ Nghị quyết" (về KHCN-ĐMST, Kinh tế tư nhân, Pháp luật-Thể chế, và Hội nhập quốc tế) không phải là bốn văn bản rời rạc. Đó là một "bản thiết kế kiến trúc" đồng bộ, duy nhất, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy hệ thống của Đảng trong việc kiến tạo "Ngôi nhà Việt Nam" vững mạnh, tự cường trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

Bốn nghị quyết trụ cột gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW (về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Nghị quyết 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân); Nghị quyết 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng pháp luật); và Nghị quyết 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế trong tình hình mới).

Trong đó, Nghị quyết 41-NQ/TW (2023) về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, dù ban hành sớm hơn, chính là văn kiện cốt lõi, cụ thể hóa trụ cột về phát triển kinh tế tư nhân, đặt con người làm trung tâm của chiến lược phát triển. Nó tạo “nguồn lực hành động”, giúp Đảng hiện thực hóa tầm nhìn: từ niềm tin → nguồn lực → sức mạnh → vị thế.

Nếu ví “Ngôi nhà Việt Nam” là một kiến trúc tổng thể, thì: Văn hóa và tiếng Việt chính là nền móng – nơi cội nguồn và niềm tin được gìn giữ. Khoa học – công nghệ (cụ thể là NQ 57) là bản thiết kế và khung sườn – bảo đảm quốc gia tự chủ về công nghệ lõi. Kinh tế ( với NQ 41/68 là điểm tựa) là nguồn lực và động cơ – cung cấp năng lượng cho sự thịnh vượng. Pháp luật (NQ 27/66) là hệ điều hành – bảo đảm vận hành minh bạch, công bằng.

Bốn trụ cột này không thể tách rời, chúng tương hỗ, tạo thành một chỉnh thể hữu cơ. Đảng đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh: Muốn kinh tế phát triển bền vững, phải có KHCN làm đột phá. Muốn cả hai phát triển đúng hướng và hội nhập, phải có pháp luật làm đường ray. Và muốn tất cả các trụ cột đó thực sự phát huy sức mạnh từ nội lực dân tộc, phải có niềm tin vững chắc bắt nguồn từ văn hóa. Bốn trụ cột ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, không tách rời mà tương hỗ. Đó là tư duy biện chứng, toàn diện – tư duy của Đảng trong thời kỳ mới.

"Mái nhà" bao trùm, liên kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả bốn trụ cột trên chính là chiến lược Hội nhập quốc tế toàn diện, được thể hiện qua các Nghị quyết quan trọng như NQ 34-NQ/TW về đối ngoại hay NQ 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Bước chuyển chiến lược trong các Nghị quyết này là sự mở rộng khái niệm "ngoại giao". Ngoại giao không còn chỉ là công việc của Nhà nước, mà trở thành sự nghiệp của toàn dân, với ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

"Hồn cốt" của chủ trương này chính là phát huy tối đa vai trò của ngoại giao nhân dân – một mặt trận thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng. Và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại các trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế như Paris, chính là lực lượng xung kích, là chủ thể quan trọng nhất trên mặt trận này.

Họ không còn bị nhìn nhận đơn thuần là "khách" hay "người xa xứ". Nghị quyết của Đảng đã khẳng định họ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Họ là "Việt Nam tại Pháp". Từ những người "giữ lửa" văn hóa, họ đã trở thành những "sứ giả" đa diện, mang đường lối đối ngoại, hình ảnh đất nước, và các giá trị Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách "mềm" nhất, tự nhiên nhất, thuyết phục nhất.

Hệ sinh thái "sức mạnh mềm" tại Paris

Chiến lược hội nhập không phải là khẩu hiệu. Tại Paris, nó đang hiện hữu như một "hệ sinh thái" sống động, nơi tất cả các nguồn lực kiều bào (văn hóa, tri thức, kinh tế, pháp luật) cùng "ra trận", cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau để thực thi đường lối của Đảng.

Một là, sự cộng hưởng giữa Văn hóa và Kinh tế: Khi Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức một "Tuần lễ Ẩm thực", đó không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa. Đó là hành động "mở đường" của chiến lược hội nhập, tạo cơ hội vàng để doanh nhân Việt đưa các sản phẩm nông sản, thực phẩm đạt chuẩn xanh, chuẩn ESG vào hệ thống phân phối khó tính của Pháp như Carrefour hay Auchan. Văn hóa làm cầu nối, kinh tế theo sau, tạo thành sức mạnh kép.

Hai là, sự kết nối giữa Thể chế và Tri thức: Các Hội đoàn kiều bào tại Pháp (như Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu - AVSE Global, Hội Doanh nghiệp ABVietFrance, hay các tổ chức Luật gia) không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng. Họ là "cánh tay nối dài" của Nghị quyết Hội nhập, thực hiện "ngoại giao địa phương" hiệu quả, kết nối các vùng, thành phố của Pháp (Île-de-France, Lyon...) với các địa phương Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM...). Các diễn đàn khoa học, kinh tế, pháp lý do họ tổ chức (như Diễn đàn Doanh nhân Trẻ của bà Hà My) chính là nơi trí thức gặp gỡ doanh nhân và luật sư, cùng nhau kiến tạo các dự án hợp tác cụ thể, biến chủ trương thành hiện thực.

Ba là, sức mạnh của "sứ giả" cấp cao: Đó là những kiều bào ưu tú, những giáo sư người Việt giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu của Pháp (Polytechnique, Sorbonne...), những chuyên gia làm việc tại các viện nghiên cứu lớn, những luật sư uy tín (như LS. Ngô-Folliot), hay thậm chí là những người tham gia chính trường Pháp. Mỗi bài báo khoa học, mỗi phát biểu tại hội nghị quốc tế, mỗi dự án thành công của họ đều là một hành động "ngoại giao nhân dân" đỉnh cao, khẳng định vị thế trí tuệ, năng lực và "sức mạnh mềm" của Việt Nam một cách thuyết phục nhất.

"Tổ quốc hóa Niềm tin" – Khẳng định tầm nhìn của Đảng

Bốn trụ cột Nghị quyết chiến lược, thực chất là một hành trình "Tổ quốc hóa Niềm tin". Niềm tin khởi nguồn từ những giá trị cảm tính, cội nguồn – từ tiếng mẹ đẻ, từ bản sắc văn hóa được gìn giữ nơi đất khách. Đảng đã có hành động chiến lược: ban hành "Bộ Tứ Nghị quyết" để "thể chế hóa" niềm tin đó. Niềm tin không còn chỉ là tình cảm, nó được "bảo chứng" bằng các chủ trương, chính sách cụ thể, biến thành Nguồn lực tri thức, Sức mạnh kinh tế, và Thể chế pháp lý minh bạch.

Và cuối cùng, khi niềm tin đã được "thể chế hóa", nó được "nâng cấp" thành bản lĩnh, thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua chiến lược Hội nhập toàn diện, niềm tin và năng lực đó được "xuất khẩu", được "chiếu xạ" ra thế giới, trở thành Sức mạnh mềm Quốc gia.

"Bộ Tứ Nghị quyết" không chỉ là bốn chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đó là hành động chiến lược, thể hiện niềm tin sắt son của Đảng vào Nhân dân, vào sức mạnh nội sinh của dân tộc, đặc biệt là vào trí tuệ và lòng yêu nước của đội ngũ kiều bào.

Và từ Paris, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, bằng hành động thực tiễn – từ lớp học tiếng Việt đến dự án điện hạt nhân, từ chuỗi cung ứng xanh đến diễn đàn pháp lý – đã đáp lại niềm tin của Đảng một cách rực rỡ và thuyết phục nhất. Đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói tại Hội nghị Trung ương 13 (Khai mạc ngày 6/10/2025): "Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới".

Sức mạnh mềm lớn nhất của Việt Nam trong thời đại mới, suy cho cùng, chính là sức mạnh của sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân – một sức mạnh không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, một sức mạnh đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu.

TS Hoàng Thị Hồng Hà

(Công tác tại Maison des cultures du monde, Cộng hòa Pháp)