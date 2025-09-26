Kỹ sư tài năng lĩnh vực STEM: Thí sinh phải lọt nhóm 20% điểm cao nhất cả nước

(Ngày Nay) - Để xét vào chương trình kỹ sư tài năng lĩnh vực STEM, thí sinh phải có tổng điểm các môn tổ hợp xét tuyển thuộc nhóm 20% thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc cùng tổ hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định số 2627/QĐ-BGDĐT ban hành chuẩn chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ tài năng thuộc lĩnh vực STEM (gồm các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng).

Theo quyết định, chuẩn đầu vào với phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông là tổng điểm các môn tổ hợp xét tuyển thuộc nhóm 20% thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc cùng tổ hợp, trong đó bắt buộc có môn Toán và ít nhất một môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên.

Với các phương thức tuyển sinh khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc Sinh học được xét tuyển thẳng.

Với chương trình thạc sỹ, người dự tuyển phải có điểm trung bình tích lũy của chương trình đào tạo bậc đại học tối thiểu từ 3,2/4 hoặc tương đương; tiếng Anh đạt tối thiểu từ bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo. Theo đó, người tốt nghiệp chương trình kỹ sư phải tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, có công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín hoặc có sản phẩm nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng hoặc được đánh giá cao, hoặc giữ vai trò nòng cốt trong các dự án thực tiễn…

Chuẩn chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện đề án Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2025 và định hướng tới năm 2045” theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các đề án đào tạo nguồn nhân lực khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình đào tạo tài năng được thiết kế dành cho những người có năng lực học thuật vượt trội, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo; có tiềm năng trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà đổi mới công nghệ trong lĩnh vực được đào tạo đồng thời có năng lực hội nhập quốc tế và tinh thần học tập suốt đời.