Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Sáng 26/6, thí sinh thi môn Ngữ văn

Buổi sáng, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất trong số các môn thi tốt nghiệp THPT. Giờ phát đề cho thí sinh là 7h30 phút, giờ bắt đầu làm bài là 7h35 phút. Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trường hợp đề thi có những sai sót được phát hiện trong quá trình in sao đề thi và trong khi coi thi, lãnh đạo Hội đồng thi phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để có phương án xử lý.

Các trường hợp bất thường về đề thi đều phải được báo cáo về Ban Chỉ đạo các cấp để xem xét, quyết định. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia chịu trách nhiệm toàn bộ về xử lý tình huống lộ đề thi. Khi có kết luận chính thức về lộ đề thi, Ban chỉ đạo cấp quốc gia quyết định đình chỉ bài thi/môn thi bị lộ đề thi và tổ chức thi bài thi/môn thi đó bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Theo quy định, đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật ngay khi hết giờ làm bài của bài thi/môn thi cuối cùng của Kỳ thi.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Tại các Điểm thi, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Trong hôm nay, các đoàn thanh tra đột xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tới một số địa phương để kiểm tra công tác coi thi cũng như động viên các thí sinh tham dự kỳ thi.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác Chính phủ, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại một số điểm thi của Hải Phòng, Quảng Ninh.

Kỳ thi năm nay khá đặc biệt, và một trong những điểm đặc biệt nhất là diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi trạng thái, từ chính quyền địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp... Phó Thủ tướng Lê Thành Long khích lệ các giáo viên, cán bộ coi thi, những người trực tiếp cùng các em trong từng phòng thi, từng bàn thi cố gắng động viên tinh thần, để các em phát huy được tối đa khả năng và có được một kỳ thi đạt được chất lượng cao nhất, thể hiện được khả năng, trình độ với mục tiêu để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng.

Trong ngày làm thủ tục dự thi (chiều 25/6), thí sinh được nghe phổ biến quy chế thi, rà soát thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện các sai sót và báo với hội đồng thi để có sự can thiệp, sửa chữa trước khi kỳ thi diễn ra chính thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Ghi nhận từ các điểm thi trên cả nước, lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi đã có mặt từ sớm để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà. Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở nhiều nút giao cắt gần các điểm thi để phân luồng, tránh ùn tắc, đảm bảo cho thí sinh di chuyển thuận lợi.