Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Nhà trường và học sinh cùng tăng tốc ôn tập

(Ngày Nay) - Việc Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã giúp các nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp học sinh ổn định tâm lý, giảm áp lực.

Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cùng với việc tăng tốc ôn tập, các trường học trên địa bàn thành phố cũng khẩn trương rà soát kế hoạch dạy học, điều chỉnh nội dung ôn tập theo hướng bám sát cấu trúc đề thi và chuẩn kiến thức, kỹ năng, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Điều chỉnh kế hoạch ôn tập

Sau khi môn thi thứ ba được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào cuối tháng 1/2026, các trường trung học cơ sở trên địa bàn nhanh chóng rà soát, điều chỉnh kế hoạch ôn tập theo hướng tập trung, sát yêu cầu đánh giá, với tinh thần chung bảo đảm mọi học sinh đều được dự thi theo nguyện vọng, không để em nào vì hoàn cảnh hay áp lực mà bị thiệt thòi; đồng thời tuyệt đối không vận động học sinh không dự thi vào lớp 10 công lập dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo nhà giáo Ngô Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội), năm học 2025-2026, nhà trường có hơn 300 học sinh lớp 9. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên các bộ môn rà soát nội dung chương trình, cập nhật tài liệu, chú trọng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh. Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, nhà trường tổ chức ôn tập miễn phí không quá 2 tiết mỗi môn/tuần; đồng thời quán triệt giáo viên tuyệt đối không gây áp lực, không ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

“Học sinh được ôn tập ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo lộ trình từ củng cố kiến thức đến rèn kỹ năng làm bài. Nội dung ôn tập vừa củng cố, nâng cao kiến thức, vừa bám sát định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Qua các đợt kiểm tra khảo sát, học sinh được phân loại để có phương án hỗ trợ phù hợp ở từng chặng. Đặc biệt, nhà trường rất chú trọng việc hướng dẫn học sinh phương pháp tự học để có thể đáp ứng được các dạng đề mở”, nhà giáo Ngô Hồng Giang chia sẻ.

Cùng quan điểm, nhà giáo Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (xã Xuân Mai, Hà Nội) cho biết, năm học 2025-2026, trường có hơn 100 học sinh lớp 9. Ngay sau khi biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của năm học tới có 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai kế hoạch và các phương án tổ chức giảng dạy theo tình hình thực tế, rà soát kết quả học tập của học sinh để ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh; đồng thời quản lý, phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian để giáo viên và học sinh hoàn thành kế hoạch học tập, tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

“Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng tiến độ ôn tập phù hợp, tăng cường hệ thống hóa kiến thức trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 9. Qua các kỳ kiểm tra khảo sát, chúng tôi cũng phân loại học sinh theo nhóm năng lực để có phương án hỗ trợ phù hợp, tránh dàn trải. Nhà trường cũng tăng cường hỗ trợ, tập trung củng cố kiến thức của môn Ngoại ngữ cho học sinh, bởi so với khu vực nội thành, năng lực ngoại ngữ của học sinh ngoại thành còn những hạn chế nhất định”, nhà giáo Phạm Thị Thu Hà thông tin.

Giữ nhịp học tập trong dịp Tết

Vốn là kỳ thi có tính cạnh tranh cao bởi tỷ lệ vào các trường công lập chỉ khoảng 60%, để chuẩn bị tốt, nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết được xác định là thời điểm củng cố kiến thức trọng tâm. Thay vì học dồn dập, các em tập trung hoàn thiện những chuyên đề còn hạn chế, tăng cường luyện đề và rèn kỹ năng trình bày bài thi.

Các nhà trường cũng khuyến nghị học sinh giữ nhịp học ổn định trong dịp nghỉ Tết nhưng với cường độ hợp lý, tránh tạo áp lực quá lớn. Giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống lại nội dung theo sơ đồ, bộ câu hỏi trọng tâm và các dạng bài thường gặp, qua đó giúp việc tự học tại nhà hiệu quả hơn. Cùng với đó, phụ huynh được khuyến khích đồng hành, hỗ trợ con sắp xếp thời gian học - nghỉ cân bằng, bảo đảm sức khỏe và tinh thần trước giai đoạn tăng tốc sau kỳ nghỉ.

Nhà giáo Ngô Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) chia sẻ, để giữ nhịp học tập và ý thức ôn tập của học sinh, nhà trường tiếp tục duy trì việc kiểm tra đầu giờ với 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh cho đến khi kỳ thi diễn ra. Ngay cả trong những ngày sát Tết Nguyên đán, hoạt động vẫn được nhà trường triển khai nghiêm túc.

“Gần những dịp lễ, Tết, tâm lý của học sinh thường chững lại, do đó, việc duy trì các hoạt động ôn tập là rất cần thiết, giúp các em giữ nhịp học tập đều đặn, không mất đà ôn tập khi quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết”, nhà giáo Ngô Hồng Giang cho biết.

Từ phía gia đình và học sinh, anh Lưu Phương Nam (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, khi thông tin thi cử rõ ràng, phụ huynh có thể đồng hành cùng con sắp xếp thời gian ôn tập khoa học hơn.

“Gia đình tôi động viên con giữ nhịp học đều, không học dồn dập, đặc biệt trong dịp Tết vẫn có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho con cũng được gia đình chú ý hơn để con có thể trở lại phong độ học tập ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết”, anh Nam chia sẻ.

Còn em Nguyễn Bích Ngọc (phường Cầu Giấy, Hà Nội) thì cho biết, em lập kế hoạch ôn tập theo tuần, ưu tiên phần kiến thức còn yếu và luyện đề thường xuyên. Nghỉ Tết em vẫn dành thời gian học nhưng chia nhỏ thời gian để không bị áp lực và vẫn có thể nghỉ ngơi, đi chơi Tết cùng gia đình.

Để được xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên, các học sinh phải làm đủ ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Với môn Ngoại ngữ, học sinh có thể đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn; học sinh được phép chọn thứ tiếng khác với ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. Đây là thuận lợi để học sinh cân nhắc, lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực của mình.