Dàn Anh Trai "Say Hi” 2024 tái ngộ sau gần một năm, tập trung cao độ trước ngày trở lại

(Ngày Nay) - Concert Đêm 9 của Anh Trai "Say Hi” 2024 trở lại sau gần một năm kể từ đêm diễn cuối cùng vào 7/2025, cùng với đó là chuỗi hoạt động “làm nóng” trước giờ G, hứa hẹn một đêm diễn đầy cảm xúc.

Ngay trước thềm đêm diễn chính thức vào ngày 18/4 tại Vạn Phúc City (TP.HCM), buổi tổng duyệt của "Day 9 - Reply 2024" diễn ra trong không khí nghiêm túc, tập trung cao độ của dàn "Anh trai" mùa đầu tiên. Các khâu chuẩn bị cuối cùng được rà soát và hoàn thiện chặt chẽ bởi các nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, đánh dấu sự trở lại sau gần một năm kể từ concert mới nhất vào 7/2025 tại Las Vegas. Xen kẽ trong những giây phút áp lực là những khoảnh khắc tương tác vui nhộn, gợi nhắc hành trình và những kỉ niệm đầy cảm xúc về mùa hè rực rỡ năm 2024.

Hạng mục "Best Rehearsal Outfit" - đặc trưng của Vũ Trụ "Say Hi", tiếp tục được các "Anh trai" hưởng ứng với loạt tạo hình độc đáo và hài hước. NICKY gây chú ý khi hoá thân thành ca sĩ Phùng Khánh Linh với bộ tóc trắng xoã dài, CAPTAIN BOY tạo điểm nhấn khi nhập vai vào chú gấu Winne-the-Pooh, trong khi Quân A.P lựa chọn hình ảnh "ông cụ" diện áo bà ba mộc mạc, gần gũi. Một trong những bộ outfit ấn tượng nhất thuộc về JSOL, khi anh xuất hiện trong trang phục mascot với đôi dép khổng lồ, mang đến không khí vui vẻ cho buổi tổng duyệt.

Những đoạn clip ghi lại cảnh luyện tập nhanh chóng được người hâm mộ lan toả trên mạng xã hội, khi nhận thấy những màn tương tác ăn ý giữa các "Anh trai". Màu sắc "brotherhood" được khán giả mong chờ đã quay trở lại tại concert Đêm 9, cùng với đó là những ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, những tiết mục từng ghi dấu trong lòng các HiMom, HiDad. Sau gần hai năm kể từ thời điểm bắt đầu ghi hình, sức nóng của Anh Trai "Say Hi" 2024 vẫn chưa suy giảm mà ngược lại tiếp tục lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ, Anh Trai "Say Hi" 2024 concert Đêm 9 - Reply 2024 sẽ chính thức diễn ra. Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ nghệ sĩ và ban tổ chức, chương trình hứa hẹn trở thành điểm giao thoa cảm xúc, nơi người hâm mộ không chỉ "sống lại" các ký ức quen thuộc mà còn được hoà mình cùng Anh Trai "Say Hi" 2024 qua những màn trình diễn được làm mới.

Anh Trai “Say Hi” 2024 đã tổ chức 8 đêm concert tại TP.HCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ), thu hút đông đảo khán giả và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Ra mắt từ giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và nằm trong nhóm chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất, chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật năm 2024, ghi nhận trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cũng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi Sao Của Năm 2024.