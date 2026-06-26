Lắp đặt hệ thống ITS trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, nhiều đoạn tuyến tạm đóng để thi công cuối tháng 6

(Ngày Nay) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa thông báo kế hoạch triển khai lắp dựng giá long môn, biển báo điện tử VMS và các thiết bị thuộc hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang. Quá trình thi công sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6/2026, trong đó một số đoạn tuyến sẽ được tạm đóng theo từng khung giờ để bảo đảm an toàn.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, đây là hạng mục thuộc gói thầu ITS 01 của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025. Việc lắp đặt được triển khai sau khi các phương án tổ chức giao thông và thi công đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đợt thi công lần này tập trung lắp dựng các giá long môn, dàn biển báo điện tử VMS, cột camera và các thiết bị giao thông thông minh trên tuyến chính. Nhà thầu huy động nhiều phương tiện chuyên dụng như xe tải cẩu, xe cẩu bánh lốp 75 tấn, xe cầu thùng cùng các thiết bị hỗ trợ phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, hoạt động lắp đặt diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/6/2026 tại các vị trí từ Km1977+300 đến Km201+040. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình cẩu lắp các kết cấu thép có kích thước lớn, đơn vị thi công sẽ tổ chức phân luồng, hạn chế lưu thông 1 làntại các vị trí lắp đặt thiết bị (từ Km1977+300 ÷ Km2012+040) để thi công lắp đặt thiết bị từ ngày27/6/2026đến ngày30/6/2026, thời gian từ7giờ00'÷17giờ00'.

Riêng các ngày 27/6/2026, 28/6/2026và 29/6/2026 trong khoảng thời gian từ 7giờ đến 15giờ, đơn vị thị công sẽ đóng đường, tạm dừng khai thác từ nút giaoIC2 (Km 1976+350) ÷ nút giao IC5 (Km 2014+000) để thi công lắp dựng Giá long môn, dàn VMS.

Quá trình thi công, các hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo cùng lực lượng điều tiết sẽ được bố trí đầy đủ tại hiện trường nhằm hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhà thầu thi công khuyến cáo các tài xế lưu thông theo hướng Cần thơ về Hậu Giang nên di chuyển theo hướng quốc lộ 1A để tránh ùn tắc khi đi vào cao tốc.

Ban QLDA Mỹ Thuận cũng đề nghị Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Khu Quản lý đường bộ IV, Đội 7 (Cục Cảnh sát giao thông) và các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ trong công tác điều tiết giao thông, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ và bảo đảm an toàn.

Việc hoàn thiện hệ thống ITS là một trong những hạng mục quan trọng trước khi tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang được đưa vào khai thác đồng bộ. Khi đi vào vận hành, hệ thống sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát, điều hành giao thông, cung cấp thông tin kịp thời cho người tham gia giao thông, đồng thời tăng cường an toàn và hiệu quả khai thác trên tuyến cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.