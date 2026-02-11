Liên hợp quốc "nhắc nhở" Mỹ về khoản nợ 4 tỷ USD

(Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đang chờ phía Mỹ làm rõ sẽ thanh toán bao nhiêu trong gần 4 tỷ USD mà Washington đang nợ tổ chức toàn cầu này, cũng như thời điểm số tiền được chuyển đến, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang đối mặt với “nguy cơ sụp đổ tài chính cận kề”, trừ khi cải tổ các quy định tài chính hoặc toàn bộ 193 quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp. Tờ Politico (Mỹ) cho rằng đây là thông điệp rõ ràng nhằm vào Mỹ.

Politico dẫn lời một quan chức LHQ cho biết Mỹ đang nợ 2,196 tỷ USD trong ngân sách hoạt động thường xuyên của tổ chức này, bao gồm 767 triệu USD là khoản của năm nay. Ngoài ra, Mỹ còn nợ 1,8 tỷ USD trong ngân sách riêng dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, và khoản nợ này dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Phái đoàn Mỹ tại LHQ xác nhận rằng Đại sứ Mike Waltz thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch sớm thanh toán một phần đáng kể các khoản nợ quá hạn, dự kiến trong vòng vài tuần tới, dù mức tiền cụ thể vẫn chưa được chốt.

Phát biểu với báo giới ngày 9/2, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres đã duy trì liên lạc với ông Waltz “trong một thời gian dài”, đồng thời các bộ phận liên quan của LHQ cũng đang làm việc trực tiếp với phía Mỹ.

Ông Dujarric xác nhận: “Hiện chúng tôi vẫn đang chờ xem thời điểm thanh toán cụ thể cũng như quy mô khoản chi trả”.

Trong thư gửi các nước thành viên vào tuần trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo ngân sách vận hành thường xuyên của tổ chức này có nguy cơ cạn tiền vào tháng 7, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hoạt động.

Tổng thống Trump từng cáo buộc LHQ chưa phát huy được hết tiềm năng. Chính quyền của ông đã không đóng góp bất kỳ khoản nào cho LHQ trong năm 2025, đồng thời rút khỏi một loạt cơ quan trực thuộc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), cũng như cắt giảm tài trợ đối với hàng chục cơ quan khác.

Theo các quan chức LHQ, Mỹ chiếm tới 95% tổng số tiền nợ đọng trong ngân sách thường xuyên của tổ chức. Venezuela là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách các nước không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp, với số tiền nợ lên tới 38 triệu USD.

Tính đến ngày 8/2, mới chỉ gần 60 quốc gia hoàn tất nghĩa vụ đóng góp thường niên.