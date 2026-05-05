Liệu cổ phiếu DGC có “thoát” cảnh báo trong quý II?

Công Danh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Lý do cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo là do Hóa chất Đức Giang chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Doanh nghiệp mong muốn hoàn việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ trong quý II/2026.
Hóa chất Đức Giang muốn cổ phiếu DGC “thoát” cảnh báo trong quý II.
Hóa chất Đức Giang muốn cổ phiếu DGC “thoát” cảnh báo trong quý II.

Cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang đứng trước nhiều sức ép khi đồng thời đối diện với đà suy giảm kết quả kinh doanh, các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và việc bị siết điều kiện trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vừa có động thái giải trình, đặt mục tiêu đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo ngay trong quý II/2026.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 2.124 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2.810 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm gần một nửa, xuống còn 430 tỷ đồng, phản ánh rõ áp lực từ thị trường hóa chất và nhu cầu suy yếu.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm tới hơn 1.093 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức dương hơn 345 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản phải thu tăng mạnh gần 962 tỷ đồng và hàng tồn kho “phình to” thêm khoảng 103 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn và tồn đọng hàng hóa.

Trong khi đó, tổng tài sản giảm xuống còn khoảng 18.093 tỷ đồng (so với 19.573 tỷ đồng đầu năm), nhưng tiền và tương đương tiền lại sụt giảm mạnh từ hơn 1.041 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 267 tỷ đồng. Điều này đặt ra áp lực thanh khoản không nhỏ.

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện làm tài sản cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm (CW), trong đó DGC đã bị loại khỏi danh sách này.

Việc bị loại khỏi “rổ” tài sản cơ sở CW thường phản ánh những lo ngại nhất định về chất lượng cổ phiếu, thanh khoản hoặc yếu tố rủi ro, qua đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ quan tâm của nhà đầu tư tổ chức.

Trong khi đó, không chỉ đối mặt với khó khăn kinh doanh, doanh nghiệp còn chịu tác động từ yếu tố quản trị khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam. Đây là thông tin nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và đối tác, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần ổn định để phục hồi.

Trước hàng loạt áp lực, Hóa chất Đức Giang đã có văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý. Trong đó, doanh nghiệp nêu rõ “Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 8/5/2026. Ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ sau khi hoàn thành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong quý II/2026/2026”.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề: cải thiện dòng tiền kinh doanh, kiểm soát hàng tồn kho, thu hồi công nợ và củng cố niềm tin thị trường.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm và các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu, khả năng “thoát” cảnh báo của DGC không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn, mà còn đòi hỏi sự thay đổi thực chất trong chất lượng tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Công Danh
DGC Đức Giang cổ phiếu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.