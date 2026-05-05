Liệu cổ phiếu DGC có “thoát” cảnh báo trong quý II?

(Ngày Nay) - Lý do cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo là do Hóa chất Đức Giang chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Doanh nghiệp mong muốn hoàn việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ trong quý II/2026.

Cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang đứng trước nhiều sức ép khi đồng thời đối diện với đà suy giảm kết quả kinh doanh, các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và việc bị siết điều kiện trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vừa có động thái giải trình, đặt mục tiêu đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo ngay trong quý II/2026.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 2.124 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2.810 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm gần một nửa, xuống còn 430 tỷ đồng, phản ánh rõ áp lực từ thị trường hóa chất và nhu cầu suy yếu.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm tới hơn 1.093 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức dương hơn 345 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản phải thu tăng mạnh gần 962 tỷ đồng và hàng tồn kho “phình to” thêm khoảng 103 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn và tồn đọng hàng hóa.

Trong khi đó, tổng tài sản giảm xuống còn khoảng 18.093 tỷ đồng (so với 19.573 tỷ đồng đầu năm), nhưng tiền và tương đương tiền lại sụt giảm mạnh từ hơn 1.041 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 267 tỷ đồng. Điều này đặt ra áp lực thanh khoản không nhỏ.

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện làm tài sản cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm (CW), trong đó DGC đã bị loại khỏi danh sách này.

Việc bị loại khỏi “rổ” tài sản cơ sở CW thường phản ánh những lo ngại nhất định về chất lượng cổ phiếu, thanh khoản hoặc yếu tố rủi ro, qua đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ quan tâm của nhà đầu tư tổ chức.

Trong khi đó, không chỉ đối mặt với khó khăn kinh doanh, doanh nghiệp còn chịu tác động từ yếu tố quản trị khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam. Đây là thông tin nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và đối tác, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần ổn định để phục hồi.

Trước hàng loạt áp lực, Hóa chất Đức Giang đã có văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý. Trong đó, doanh nghiệp nêu rõ “Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 8/5/2026. Ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ sau khi hoàn thành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện ngay trong quý II/2026/2026”.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề: cải thiện dòng tiền kinh doanh, kiểm soát hàng tồn kho, thu hồi công nợ và củng cố niềm tin thị trường.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm và các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu, khả năng “thoát” cảnh báo của DGC không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn, mà còn đòi hỏi sự thay đổi thực chất trong chất lượng tài chính và quản trị doanh nghiệp.