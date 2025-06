Miền Trung thiệt hại nặng nề vì mưa bão giữa mùa hè

Giữa mùa hè nắng gắt, bão số 1 (Wutip) bất ngờ đổ bộ, mang theo lượng mưa lớn khiến nhiều tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rơi vào tình trạng ngập lụt, sạt lở và chia cắt. Tính đến sáng 13.6, theo thống kê sơ bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng trăm hecta hoa màu hư hại, và nhiều tuyến đường huyết mạch bị tê liệt do sạt lở đất, lũ quét và nước lũ dâng cao.

Tại Hà Tĩnh, hoàn lưu bão đã gây ra một trận lốc xoáy ở xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) vào chiều tối 12.6. Gió giật mạnh kèm mưa lớn đã khiến 30 ngôi nhà ở thôn Trung Tiến bị tốc mái, trong đó có một ngôi nhà cấp 4 gần như bị phá hủy hoàn toàn. May mắn là không có thương vong về người. Trong sáng 13.6, lực lượng chức năng và hàng chục chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, thu dọn đổ nát.

Cùng thời điểm, lượng mưa đo được tại Hà Tĩnh dao động từ 57 – 143 mm. Riêng tại TX.Kỳ Anh, lượng mưa lên tới 194 mm và 239,6 mm, khiến nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tại thành phố Huế, nước sông Hương đã tràn qua Đập Đá vào khoảng 8 giờ sáng 13.6. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tại các vùng trũng như xã Hương Toàn (TX.Hương Trà), lũ tràn về nhanh, bao vây hàng chục hộ dân ở hạ lưu. Nhiều người dân phải di chuyển bằng ghe để tiếp cận lương thực và nhu yếu phẩm.

Anh Hồ Như Quỳnh, trú tại thôn Giáp Kiền, cho biết: “Từ 18 giờ tối hôm qua (12.6), nước đã bắt đầu tràn vào sân nhà. Lũ lên rất nhanh vì mưa lớn. Sáng nay có ngớt mưa, nhưng nước vẫn rút rất chậm.” Anh cho biết thêm: “Ở vùng trũng nên chuyện ngập lụt đối với chúng tôi cũng rất bình thường. Nhưng chưa năm nào như năm nay, giữa mùa hè mà mưa lũ ập đến, nông dân không kịp trở tay.”

Tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), một trong những vùng trũng nhất tỉnh, mưa suốt đêm khiến nước sông Bồ dâng nhanh, tràn vào nhiều nhà dân, gây ngập gần 70 cm. Đến sáng 13.6, nước mới bắt đầu rút dần. Tổng lượng mưa ghi nhận trong 24 giờ qua phổ biến từ 100 – 150 mm, nhiều nơi cao hơn như xã Hồng Vân (huyện A Lưới) đạt 230 mm.

Lũ lớn cũng khiến hồ chứa Tả Trạch phải điều tiết nước khẩn cấp từ lúc 4 giờ sáng cùng ngày, với lưu lượng tăng từ 480 lên đến 980 m³/giây để giảm áp lực cho hạ du. Dự báo trong 12 giờ tới, nước sông Hương sẽ tiếp tục dâng và vượt mức báo động 2; sông Bồ duy trì ở mức báo động 3.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở ở vùng núi. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị khoảng 50 m³ đất đá sạt lở tràn xuống, khiến tuyến đường này bị tê liệt. Các khu vực khác như thôn Cựp (xã Hướng Lập), xã Đakrông cũng ghi nhận tình trạng đất bùn tràn mặt đường. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, lắp biển cảnh báo và xử lý điểm sạt lở.

TX.Quảng Trị ghi nhận 285 nhà dân bị ngập, trong đó 70 căn ngập sâu trên 1 mét. Huyện Hải Lăng chịu thiệt hại nặng nhất với 1.486 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều người dân phải sơ tán lên khu vực cao như cầu Thành Cổ để tránh lũ. Riêng tại TT.Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), nước sông Sê Pôn tràn vào các khu phố Duy Tân, Cao Việt, Vĩnh Đông từ 2 giờ sáng. Lực lượng cứu hộ đã di dời 143 hộ dân với 465 nhân khẩu đến nơi an toàn. Một số nhà dân bị ngập gần nửa căn nhà, tài sản phải di chuyển khẩn cấp trong đêm.

Tại Quảng Nam, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn do mưa lớn kéo dài và một số thủy điện phải xả lũ. Xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc), nơi vốn được xem là “rốn lũ”, đã bị nước lũ chia cắt. Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Quốc Thận cho biết, hơn 300 nhà dân bị ngập, hơn 220 ha lúa và 100 ha hoa màu mất trắng. “Do nước lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay, thiệt hại rất lớn về kinh tế,” ông nói.

Tại huyện Đông Giang, xã Kà Dăng ghi nhận ít nhất hai điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư tổ Hiệp và dốc Ba Nga. Hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống đường, buộc địa phương phải cắm chốt, cảnh báo nguy hiểm và sơ tán khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực sạt lở.

Tại Đà Nẵng, mưa lớn từ đêm 11.6 đến tối 12.6 đã gây ngập tại nhiều khu dân cư. Khu vực kiệt 161 Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam) nước ngập sâu và lên nhanh, khiến người dân phải thức trắng đêm để kê cao tài sản và ứng phó với dòng nước dâng bất thường. Ngoài ra ở một số tuyến đường, đặc biệt là đường Võ Nguyên Giáp có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá rơi xuống đường gây ách tắc giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng 13.6, tâm bão số 1 (Wutip) nằm trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), đạt cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/giờ. Mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào đất liền, nhưng hoàn lưu phía tây của bão đang gây ảnh hưởng nặng nề đến thời tiết các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang có gió mạnh, sóng lớn, kèm theo nguy cơ lốc xoáy và giông sét.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ được huy động để hỗ trợ sơ tán, di dời dân, cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, dự kiến diễn ra vào tối 14.6 tại TP.Huế, đã chính thức bị hoãn do thời tiết miền Trung diễn biến xấu, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ tổ chức. Ban tổ chức cho biết việc dời lịch là bất khả kháng nhưng cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn cho thí sinh, ê kíp và khán giả. Lịch thi mới sẽ được thông báo sớm. 25 thí sinh đã có mặt tại Huế từ ngày 4.6 để ghi hình, tập luyện và thực hiện các hoạt động đồng hành như chụp ảnh áo dài tại các danh lam cố đô. Ban tổ chức cam kết bảo lưu quyền lợi người mua vé và hoàn tiền theo chính sách nếu không thể tham dự đêm thi mới.