Minh bạch số, dân chủ thực chất, kiến tạo bộ máy nhà nước vững mạnh

(Ngày Nay) - Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là ngày hội lớn của non sông, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, sinh động và trang nghiêm. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh mới, với nhiều đặc thù, nhiều đổi mới, đặc biệt là chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi, hứa hẹn lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Để bước vào kỷ nguyên mới với dân giàu, nước mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu, đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ. Bộ máy chính quyền đã được sắp xếp theo mô hình mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đã đặt ra những nhiệm vụ cao hơn, cụ thể hơn. Chính vì vậy, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà là sự gửi gắm trách nhiệm, kỳ vọng của nhân dân đối với bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ý nghĩa lớn nhất của ngày bầu cử là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bầu cử là để dân chọn người thay mặt mình gánh vác việc nước, việc dân. Chọn cho đúng, chọn cho trúng những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới.

Cuộc bầu cử lần này có những đặc thù rất rõ nét. Việc hợp nhất địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trên cả nước và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với yêu cầu tinh gọn bộ máy hiệu quả đã đặt ra những nhiệm vụ mới cho công tác tổ chức bầu cử. Nhấn mạnh điều đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu phải rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù, bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của bất kỳ công dân nào và “phải cẩn trọng từ những việc nhỏ nhất, tránh sai sót nhỏ dẫn đến vấn đề lớn”. Đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là yêu cầu chính trị, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với quyền làm chủ của nhân dân.

Một điểm mới nổi bật của kỳ bầu cử này là lần đầu tiên việc chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Việc lập, rà soát, quản lý danh sách cử tri; hồ sơ người ứng cử; báo cáo tiến độ, kết quả bầu cử đều được thực hiện trên nền tảng số, gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID. Đến nay, các đơn vị cấp xã, phường đã ứng dụng phần mềm lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa), quản lý gần 79 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Chuyển đổi số không chỉ giúp công tác bầu cử chính xác, minh bạch hơn, mà còn góp phần hiện đại hóa quản trị quốc gia, tạo thuận lợi thiết thực cho cử tri.

Yêu cầu bảo đảm bầu đủ số lượng và nâng cao chất lượng đại biểu đã được đặt lên hàng đầu. Theo định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội khóa XVI dự kiến có 145 đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 55 đại biểu chuyên trách tại địa phương. Trong tổng số 864 người chính thức ứng cử - trong đó có 5 người tự ứng cử, ở 182 đơn vị bầu cử để lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội thì cơ cấu, thành phần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm sự tham gia hợp lý của phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân… Điều đó thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một Quốc hội thực sự tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin và tuyên truyền được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các phương án bảo vệ bầu cử, bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, không gian mạng đã được chuẩn bị từ sớm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Công tác tuyên truyền được tiến hành đa dạng, linh hoạt, kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số, giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử, nắm chắc thông tin về người ứng cử, từ đó lựa chọn đúng đắn.Thực tiễn chuẩn bị bầu cử ở các địa phương cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị. Tại Hà Nội, hệ thống văn bản chỉ đạo được xây dựng xuyên suốt, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”. Thành phố chủ động hoàn thành các công việc trước thời hạn luật định, triển khai phần mềm quản lý bầu cử đến tận cấp xã, tổ chức các hội nghị trực tuyến quy mô lớn với hơn 18.000 đại biểu tham dự, tạo sự thống nhất cao từ thành phố đến cơ sở.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai. Thành phố đã hoàn thành việc công bố danh sách ứng cử viên, tổ chức tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền và chủ động tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực đặc thù để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri trong các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt. Tất cả đều được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tại Đà Nẵng, với khoảng 2,18 triệu cử tri và 1.784 khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ, chú trọng các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đặc thù. Thành phố đã hoàn thành hiệp thương, công bố danh sách ứng cử viên, tổ chức tập huấn thường xuyên và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sẵn sàng cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử hôm nay còn mang ý nghĩa mở đầu cho việc kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đó là niềm tin lớn, cũng là trách nhiệm lớn đặt lên vai mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trong tay!Hôm nay, mỗi công dân đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình sẽ lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi những lá phiếu được cử tri cầm trên tay trong không khí trang trọng mà gần gũi, đất nước bước vào một thời khắc có ý nghĩa sâu xa. Đó là ngày hội của non sông. Và ngày hội ấy không chỉ đo bằng số lượng cử tri đi bầu, mà còn được đo bằng niềm tin, sự phấn khởi và ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với tương lai của đất nước.

Ngày 15/3/2026 vì thế không chỉ là một mốc thời gian, mà là một dấu ấn chính trị - xã hội sâu đậm. Khi cử tri cả nước đồng lòng, sáng suốt lựa chọn, khi công tác tổ chức được tiến hành chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.Hôm nay chính là điểm khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của đất nước, bắt đầu từ niềm tin của nhân dân.