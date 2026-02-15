Một số phong tục truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt

Từ đêm mùng 1 Tết, khu vực Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.

Ý nghĩa hình tượng ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ (Ngày Nay) - Tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh còn được gọi là tranh Tết, bởi đây là dòng tranh thường được người dân treo vào ngày Tết với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ (Ngày Nay) - “ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng: Xây mới cầu sông Lô mở ra không gian và đáp ứng yêu cầu phát triển mới (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại.

Tăng cường phối hợp truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu (Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu.

Internet vệ tinh Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam (Ngày Nay) - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số Vô tuyến điện đã cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp triển khai hợp pháp tại Việt Nam.

Ông Trump để ngỏ khả năng thăm Venezuela (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ dự định sẽ thực hiện chuyến thăm Venezuela trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hiện nay giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas là “rất tốt.

Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (Ngày Nay) - Công tác quản lý, quản trị phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, của các cấp ủy đảng và của chính quyền địa phương các cấp.

Công nghệ không thể thay thế các giá trị cốt lõi của giáo dục (Ngày Nay) - Những thay đổi nhanh của công nghệ và thị trường lao động đang đặt giáo dục đại học trước yêu cầu đổi mới sâu sắc. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong quá trình đó, việc giữ vững các giá trị cốt lõi là điều kiện để đại học không đánh mất bản chất và vai trò của mình.