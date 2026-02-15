Một số phong tục truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.
(Ngày Nay) - Tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh còn được gọi là tranh Tết, bởi đây là dòng tranh thường được người dân treo vào ngày Tết với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn…
(Ngày Nay) - “ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu.
(Ngày Nay) - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số Vô tuyến điện đã cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp triển khai hợp pháp tại Việt Nam.
(Ngày Nay) - Những thay đổi nhanh của công nghệ và thị trường lao động đang đặt giáo dục đại học trước yêu cầu đổi mới sâu sắc. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong quá trình đó, việc giữ vững các giá trị cốt lõi là điều kiện để đại học không đánh mất bản chất và vai trò của mình.
(Ngày Nay) - Để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.