Mỹ bác bỏ đề nghị miễn thuế nhôm của các hãng sản xuất ôtô

Tại New York, chính quyền Mỹ đang từ chối yêu cầu của hãng xe Ford Motor và các nhà sản xuất ôtô về việc miễn thuế nhôm sau khi các vụ hỏa hoạn tại một nhà máy lớn gây tắc nghẽn nguồn cung.

Vào mùa Thu năm ngoái, 2 vụ hỏa hoạn tại nhà máy cán nhôm Novelis ở Oswego, New York, đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động ít nhất đến tháng 6/2026.

Đây là cơ sở cung cấp nhôm tấm nội địa lớn nhất cho ngành ôtô Mỹ, phục vụ khoảng 12 công ty bao gồm Ford, Stellantis, General Motors và các hãng xe nước ngoài có nhà máy tại Mỹ.

Để bù đắp sản lượng thiếu hụt, công ty Novelis thuộc tập đoàn Hindalco Industries của Ấn Độ đã nhập khẩu nhôm từ các chi nhánh tại châu Âu và Hàn Quốc. Tuy nhiên, lượng kim loại này phải chịu mức thuế 50% theo quy định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chi phí đó được chuyển sang cho các nhà sản xuất ôtô khi mua hàng.

Hãng Ford chịu ảnh hưởng nặng nhất do mẫu xe bán tải F-150 sử dụng vỏ nhôm từ nhà máy này. Trong tháng 2/2026, Ford cho biết đã chịu thiệt hại 2 tỷ USD từ các vụ hỏa hoạn và dự kiến chi thêm 1 tỷ USD cho nhôm nhập khẩu. Trong những tuần gần đây, Ford đã đệ đơn kiến nghị xin hỗ trợ thuế quan, song bị bác bỏ.

Giới chức Mỹ cho biết nguyên nhân là do nước này đã áp dụng một số biện pháp miễn, giảm liên quan đến các loại thuế vì lý do an ninh quốc gia trong năm ngoái, theo đó cho phép các hãng xe được hoàn lại một phần chi phí thuế đối với các linh kiện ôtô chịu mức thuế 25%.

Một quan chức Nhà Trắng nhận định rằng dù các hãng xe Mỹ đã nêu lo ngại về nguồn cung, họ vẫn chưa đưa ra yêu cầu miễn thuế một cách thực sự quyết liệt.

Theo nhà phân tích thị trường nhôm Kaustubh Chandorkar, người mua vẫn phải trả phí giao hàng bao gồm cả thuế cho dù có hỏa hoạn hay không. Theo số liệu từ S&P Global Energy, hiện mức phí giao hàng này đang ở mức khoảng 2.500 USD/tấn.