Mỹ: Bang Minnesota kiện chính phủ liên bang về triển khai lực lượng thực thi luật nhập cư

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, bang Minnesota cùng 2 thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới Minnesota.
Mỹ: Bang Minnesota kiện chính phủ liên bang về triển khai lực lượng thực thi luật nhập cư

Đơn kiện được người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Minnesota Keith Ellison cùng chính quyền hai thành phố Minneapolis và St. Paul nộp lên tòa án liên bang khu vực Minnesota. Bị đơn gồm các quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Theo nội dung đơn kiện, việc triển khai lực lượng thực thi nhập cư với quy mô lớn, được cho là chưa từng có tiền lệ tại địa phương, đã gây tâm lý lo ngại trong cộng đồng người dân sinh sống, làm việc và đến thăm các thành phố này. Phía nguyên đơn cho rằng hành động điều động lực lượng liên bang là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đề nghị tòa án ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời và lâu dài đối với chiến dịch tăng cường lực lượng tại Minnesota.

Đơn kiện cho biết hơn 2.000 nhân viên thuộc DHS đã được điều động tới Minneapolis và St. Paul, con số này được cho là vượt tổng số cảnh sát có vũ trang của hai thành phố cộng lại.

Hơn 2.000 nhân viên DHS đã được điều động tới thành phố Minneapolis và St. Paul, con số mà theo đơn kiện còn vượt tổng số cảnh sát có vũ trang của hai thành phố này cộng lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết lực lượng cảnh sát của thành phố hiện có khoảng 600 người và nhận định việc triển khai hàng nghìn nhân viên liên bang là không tương xứng với quy mô địa phương. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố St. Paul, bà Kaohly Her, bày tỏ quan ngại tác động của chiến dịch này, cho biết bà thường xuyên mang theo giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho rằng ông Ellison “đặt yếu tố chính trị lên trên an toàn công cộng”, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng thực thi luật nhập cư tại Minnesota là cần thiết do chính sách của các địa phương được coi là “thành phố tị nạn”.

Vụ kiện được đệ trình 1 ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thông báo sẽ điều thêm hàng trăm nhân viên liên bang tới Minnesota, trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình liên quan đến vụ việc một phụ nữ tên Renee Nicole Good bị nhân viên ICE bắn thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Noem, hoạt động của lực lượng liên bang tại Minnesota hiện không chỉ tập trung vào việc xử lý các vi phạm luật nhập cư mà còn nhằm duy trì trật tự trước các cuộc biểu tình liên quan đến ICE.

Cùng ngày 12/1, bang Illinois và thành phố Chicago cũng đệ đơn kiện DHS, cáo buộc cơ quan này áp dụng các biện pháp thực thi nguy hiểm và vượt quá thẩm quyền. Theo thông cáo từ Văn phòng Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, đơn kiện cáo buộc chính quyền liên bang đã có dấu hiệu lạm quyền, bao gồm việc bắt giữ không có lệnh hoặc căn cứ hợp lý, sử dụng hơi cay trên diện rộng và áp dụng một số biện pháp thực thi bị cho là trái pháp luật.

PV
Mỹ luật nhập cư kiện chính phủ liên bang Bang Minnesota

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
(Ngày Nay) -Tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”, VARS khẳng định: thị trường BĐS Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua sự cải thiện rõ nét cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.