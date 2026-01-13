Mỹ: Bang Minnesota kiện chính phủ liên bang về triển khai lực lượng thực thi luật nhập cư

(Ngày Nay) - Ngày 12/1, bang Minnesota cùng 2 thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới Minnesota.

Đơn kiện được người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Minnesota Keith Ellison cùng chính quyền hai thành phố Minneapolis và St. Paul nộp lên tòa án liên bang khu vực Minnesota. Bị đơn gồm các quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Theo nội dung đơn kiện, việc triển khai lực lượng thực thi nhập cư với quy mô lớn, được cho là chưa từng có tiền lệ tại địa phương, đã gây tâm lý lo ngại trong cộng đồng người dân sinh sống, làm việc và đến thăm các thành phố này. Phía nguyên đơn cho rằng hành động điều động lực lượng liên bang là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đề nghị tòa án ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời và lâu dài đối với chiến dịch tăng cường lực lượng tại Minnesota.

Đơn kiện cho biết hơn 2.000 nhân viên thuộc DHS đã được điều động tới Minneapolis và St. Paul, con số này được cho là vượt tổng số cảnh sát có vũ trang của hai thành phố cộng lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết lực lượng cảnh sát của thành phố hiện có khoảng 600 người và nhận định việc triển khai hàng nghìn nhân viên liên bang là không tương xứng với quy mô địa phương. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố St. Paul, bà Kaohly Her, bày tỏ quan ngại tác động của chiến dịch này, cho biết bà thường xuyên mang theo giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho rằng ông Ellison “đặt yếu tố chính trị lên trên an toàn công cộng”, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng thực thi luật nhập cư tại Minnesota là cần thiết do chính sách của các địa phương được coi là “thành phố tị nạn”.

Vụ kiện được đệ trình 1 ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thông báo sẽ điều thêm hàng trăm nhân viên liên bang tới Minnesota, trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình liên quan đến vụ việc một phụ nữ tên Renee Nicole Good bị nhân viên ICE bắn thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Noem, hoạt động của lực lượng liên bang tại Minnesota hiện không chỉ tập trung vào việc xử lý các vi phạm luật nhập cư mà còn nhằm duy trì trật tự trước các cuộc biểu tình liên quan đến ICE.

Cùng ngày 12/1, bang Illinois và thành phố Chicago cũng đệ đơn kiện DHS, cáo buộc cơ quan này áp dụng các biện pháp thực thi nguy hiểm và vượt quá thẩm quyền. Theo thông cáo từ Văn phòng Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, đơn kiện cáo buộc chính quyền liên bang đã có dấu hiệu lạm quyền, bao gồm việc bắt giữ không có lệnh hoặc căn cứ hợp lý, sử dụng hơi cay trên diện rộng và áp dụng một số biện pháp thực thi bị cho là trái pháp luật.