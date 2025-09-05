Mỹ cam kết cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir điều trị HIV/AIDS

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Ngày 4/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo kế hoạch đưa thuốc điều trị HIV/AIDS lenacapavir của hãng dược phẩm sinh học Gilead Sciences Inc ra thị trường "với giá gốc" tại các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do căn bệnh này, với mục tiêu cung cấp loại thuốc trên cho 2 triệu người trong thời gian 3 năm.
Mỹ cam kết cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir điều trị HIV/AIDS ảnh 1
Lenacapavir đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV. Ảnh: theguardian.com

Tại một cuộc họp báo, các quan chức của Chính phủ Mỹ và đại diện Gilead Sciences cho biết hãng này sẽ cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir cho Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét và Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Tháng 7 năm nay, Gilead Sciences và Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét cho hay đã hoàn tất các kế hoạch về cung cấp loại thuốc trên cho các quốc gia có thu nhập thấp, bất chấp việc không nhận được tiền tài trợ từ PEPFAR.

Lenacapavir, được tiêm mỗi năm 2 lần, có những lợi ích đáng kể đối với những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú và đang mang thai.

Cũng theo ông Lewin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thỏa thuận cung cấp loại thuốc nêu trên cho 12 quốc gia, song chưa công bố chính xác những nước này.

PV
Mỹ phi lợi nhuận lenacapavir điều trị HIV/AIDS dược phẩm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hóa đơn tiền điện của chị Nguyễn Thị Trinh (ngụ Khu 6B, xã Bình Chánh, TP.HCM)
Bất thường hóa đơn tiền điện
(Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.
Chị Nguyễn Thị Phương Liên và bàn tay bị dị tật do tai nạn lao động.
Vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động: Doanh nghiệp chấp nhận giải quyết tất cả chế độ
(Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.