Mỹ cam kết cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir điều trị HIV/AIDS

(Ngày Nay) - Ngày 4/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo kế hoạch đưa thuốc điều trị HIV/AIDS lenacapavir của hãng dược phẩm sinh học Gilead Sciences Inc ra thị trường "với giá gốc" tại các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do căn bệnh này, với mục tiêu cung cấp loại thuốc trên cho 2 triệu người trong thời gian 3 năm.

Tại một cuộc họp báo, các quan chức của Chính phủ Mỹ và đại diện Gilead Sciences cho biết hãng này sẽ cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir cho Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét và Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Tháng 7 năm nay, Gilead Sciences và Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét cho hay đã hoàn tất các kế hoạch về cung cấp loại thuốc trên cho các quốc gia có thu nhập thấp, bất chấp việc không nhận được tiền tài trợ từ PEPFAR.

Lenacapavir, được tiêm mỗi năm 2 lần, có những lợi ích đáng kể đối với những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú và đang mang thai.

Cũng theo ông Lewin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thỏa thuận cung cấp loại thuốc nêu trên cho 12 quốc gia, song chưa công bố chính xác những nước này.