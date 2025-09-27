Mỹ: Kế hoạch áp thuế mới gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu

(Ngày Nay) - Chính quyền Trump đang triển khai một chiến lược nhiều lớp và tinh chỉnh nhằm đưa hoạt động sản xuất thiết yếu trở lại Mỹ, thông qua các công cụ như thuế quan.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp thuế lên các thiết bị điện tử nhập khẩu dựa trên số lượng chip có trong từng sản phẩm. Động thái này nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.

Ba nguồn thạo tin cho hay, theo kế hoạch trên - vốn chưa từng được công bố - Bộ Thương mại Mỹ sẽ áp một mức thuế tương đương tỷ lệ phần trăm giá trị ước tính của linh kiện chip trong sản phẩm.

Khi được hỏi về chi tiết kế hoạch, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết: “Mỹ không thể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài cho các sản phẩm bán dẫn - yếu tố then chốt với an ninh quốc gia và kinh tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai một chiến lược nhiều lớp và tinh chỉnh nhằm đưa hoạt động sản xuất thiết yếu trở lại Mỹ, thông qua các công cụ như thuế quan, cắt giảm thuế, gỡ bỏ quy định và đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào.” Bộ Thương mại hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu được thực hiện, kế hoạch có thể tác động tới một loạt sản phẩm tiêu dùng - từ bàn chải đánh răng tới máy tính xách tay - qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát khi chính quyền tìm cách thúc đẩy sản xuất trong nước.

Ông Michael Strain - chuyên gia kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) - nhận định: “Chi phí hàng hóa tiêu dùng có thể tăng lên đúng vào thời điểm Mỹ đang đối mặt với áp lực lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và có dấu hiệu tăng tốc.”

Theo ông Strain, ngay cả các sản phẩm sản xuất trong nước cũng sẽ tăng giá do các mức thuế mới áp lên những linh kiện quan trọng dùng để sản xuất chúng.

Tổng thống Trump thời gian qua đã liên tiếp triển khai các gói thuế quan nhằm củng cố sản xuất nội địa. Hôm 25/9, ông công bố một loạt thuế nhập khẩu mới, bao gồm thuế 100% với thuốc thương hiệu và 25% với xe tải hạng nặng, làm dấy lên bất ổn thương mại sau một giai đoạn tương đối yên ắng.

Hồi tháng Tư năm nay, Chính phủ Mỹ cũng mở cuộc điều tra đối với hàng nhập khẩu dược phẩm và bán dẫn, với lý do phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung từ nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Tuy vậy, nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, như những sản phẩm nào chứa chip sẽ bị đánh thuế, mức thuế cụ thể bao nhiêu, hay liệu có ngoại lệ nào cho quốc gia, sản phẩm hoặc doanh nghiệp nhất định hay không.

Hồi tháng 8/2025, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% với chất bán dẫn nhập khẩu, song miễn trừ cho các công ty sản xuất tại Mỹ hoặc đã cam kết đầu tư tại đây. Hiện các nhà sản xuất chip lớn nhất ngoài Mỹ gồm TSMC của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Samsung Electronics của Hàn Quốc.

Một nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc áp thuế 25% đối với giá trị linh kiện chip trong các thiết bị nhập khẩu, và 15% đối với hàng điện tử từ Nhật Bản và Liên minh châu Âu, nhưng nhấn mạnh các con số này vẫn chỉ là sơ bộ.

Ngoài ra, bộ này từng đề xuất miễn thuế đối với các thiết bị sản xuất chip để tránh làm tăng chi phí chế tạo bán dẫn tại Mỹ - điều có thể cản trở mục tiêu đưa sản xuất quay lại trong nước.