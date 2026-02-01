Mỹ - Nga đánh giá tích cực các nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giới chức Mỹ và Nga ngày 31/1 đã đưa ra đánh giá tích cực về cuộc đàm phán giữa hai bên tại thành phố Miami, bang Florida, trong khuôn khổ các nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Mỹ - Nga đánh giá tích cực các nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

Cuộc gặp có sự tham gia của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Nga do Đặc phái viên Tổng thống phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev, đồng thời là Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), dẫn đầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp, ông Witkoff cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận “hiệu quả và mang tính xây dựng”, coi đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy Nga đang hướng tới việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine, đồng thời cảm ơn vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài.

Về phần mình, ông Dmitriev cũng mô tả cuộc gặp với phái đoàn Mỹ là “mang tính xây dựng”, cho biết hai bên đã thảo luận hiệu quả không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về hoạt động của Nhóm công tác kinh tế Mỹ - Nga.

Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán bắt đầu từ sáng 31/1 tại Miami, song hai bên không công bố chi tiết nội dung trao đổi.

Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán mới giữa các đại diện Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi, trong khuôn khổ kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Trước đó, các nhóm đàm phán hai nước đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia mọi hình thức và kỳ vọng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra trong tuần tới.

Washington nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, dù vẫn còn bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hậu xung đột.

PV
Ukraine hoà bình Mỹ Nga

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.