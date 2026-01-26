Nga theo dõi chặt kế hoạch Mỹ triển khai “Vòm Vàng” tại Greenland

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Điện Kremlin khẳng định sẽ phân tích kỹ khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng” ở Greenland, nhấn mạnh khu vực này có ý nghĩa then chốt đối với ổn định chiến lược và an ninh quốc gia Nga.
Chánh văn phòng Nhà trắng Susie Wiles đứng sau màn hình minh họa hệ thống phòng thủ lửa Golden Dome trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo tháng 5/2025.
Chánh văn phòng Nhà trắng Susie Wiles đứng sau màn hình minh họa hệ thống phòng thủ lửa Golden Dome trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo tháng 5/2025.

Theo RIA Novosti, ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga sẽ xem xét kỹ các kế hoạch của Mỹ liên quan tới khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” tại Greenland.

Ông Peskov nêu rõ điều quan trọng là xác định hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai cũng như việc hệ thống này được thiết kế để ứng phó với những mối đe dọa nào.

Quan chức này cũng nhấn mạnh tình hình xung quanh Greenland cần được giám sát chặt chẽ khi vùng lãnh thổ này có vai trò quan trọng đối với ổn định chiến lược cũng như an ninh của Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moskva hiện chưa có thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào của Mỹ liên quan Greenland.

PV
Mỹ Greenland Nga

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.
Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM - Ảnh: Minh Khang
Khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM
(Ngày Nay) - Tối 25/1, tại số 158 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) diễn ra lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại.
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
(Ngày Nay) - Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy do một cơn bão lớn dự báo gây thiệt hại nặng nề, đe dọa làm mất điện trong nhiều ngày và gây tắc nghẽn các tuyến đường chính.
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
(Ngày Nay) - Chiều 24/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
(Ngày Nay) - Israel thông báo đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ rùa biển quốc gia mới, đặt tại Công viên Quốc gia suối Alexander ở miền Trung nước này. Trung tâm dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Địa Trung Hải.