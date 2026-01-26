Nga theo dõi chặt kế hoạch Mỹ triển khai “Vòm Vàng” tại Greenland

(Ngày Nay) - Điện Kremlin khẳng định sẽ phân tích kỹ khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng” ở Greenland, nhấn mạnh khu vực này có ý nghĩa then chốt đối với ổn định chiến lược và an ninh quốc gia Nga.
Chánh văn phòng Nhà trắng Susie Wiles đứng sau màn hình minh họa hệ thống phòng thủ lửa Golden Dome trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo tháng 5/2025.
Theo RIA Novosti, ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga sẽ xem xét kỹ các kế hoạch của Mỹ liên quan tới khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” tại Greenland.
Ông Peskov nêu rõ điều quan trọng là xác định hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai cũng như việc hệ thống này được thiết kế để ứng phó với những mối đe dọa nào.
Quan chức này cũng nhấn mạnh tình hình xung quanh Greenland cần được giám sát chặt chẽ khi vùng lãnh thổ này có vai trò quan trọng đối với ổn định chiến lược cũng như an ninh của Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moskva hiện chưa có thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào của Mỹ liên quan Greenland.
