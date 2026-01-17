Mỹ và EU cảnh báo rủi ro an ninh hàng không tại nhiều khu vực

(Ngày Nay) - Ngày 16/1, giới chức hàng không Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt phát đi các cảnh báo an toàn đối với hoạt động bay dân dụng tại nhiều khu vực, trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng và nguy cơ ảnh hưởng tới hệ thống hàng không.
Mỹ và EU cảnh báo rủi ro an ninh hàng không tại nhiều khu vực

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu các hãng hàng không “hết sức thận trọng” khi hoạt động trong không phận Mexico, Trung Mỹ và một số khu vực lân cận, do khả năng có các “hoạt động quân sự” có thể gây ra tình huống nguy hiểm.

FAA đã đăng tải một loạt thông điệp cảnh báo về “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm”, trong đó nêu khả năng xảy ra hiện tượng gây nhiễu đối với Hệ thống Định vị Toàn cầu (GNSS). Khuyến cáo này có hiệu lực trong vòng 60 ngày.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng sau chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ ngày 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân để đưa ra xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố xem xét khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng nhóm ma túy tại Mexico, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.

Cùng ngày, Cơ quan An toàn Hàng không EU (EASA) đã khuyến cáo các hãng hàng không tránh đi qua không phận Iran, trong bối cảnh Tehran đặt lực lượng phòng không vào trạng thái cảnh giác cao trước nguy cơ Mỹ tiến hành hành động quân sự.

EASA cảnh báo khả năng “nhận dạng nhầm mục tiêu” gia tăng, do sự hiện diện của nhiều loại vũ khí và hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM), có thể đe dọa nghiêm trọng an toàn của các chuyến bay dân dụng ở mọi độ cao.

Khuyến cáo của EU được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình quy mô lớn tại Iran bùng phát từ cuối tháng 12/2025 nhằm phản đối lạm phát tăng cao và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, theo phía Iran, một số hành động kích động đã làm chệch hướng các cuộc biểu tình khỏi các vấn đề kinh tế. Tổng thống Mỹ Trump những ngày gần đây liên tục cảnh báo Tehran liên quan diễn biến biểu tình ở nước này, đồng thời tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp sức”. Trước đó, ông cũng để ngỏ khả năng can thiệp.

PV
EU Mỹ an ninh hàng không

