Nhiều hãng hàng không quốc tế tiếp tục dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel do lo ngại an ninh

Air France cũng gia hạn tạm ngừng khai thác các chuyến bay của mình từ ngày 24/5 - 26/5 và chưa rõ liệu thời gian tạm dừng này kéo dài thêm hay không.

Hầu hết các hãng hàng không nước ngoài đã đình chỉ chuyến bay đến Israel sau vụ tấn công ngày 4/5, khi hệ thống phòng thủ của Israel không đánh chặn được một tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi, khiến tên lửa rơi xuống sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, làm ít nhất 8 người bị thương.

Một số hãng nay hiện đã nối lại hoạt động, trong khi những hãng khác tiếp tục kéo dài thời gian ngừng bay vì lo ngại an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước tình hình bất ổn trong khu vực.

Hãng hàng không giá rẻ của Hungary - Wizz Air - đã nối lại các chuyến bay đến Tel Aviv vào tuần trước. Tuần này, hãng hàng không Delta của Mỹ và Aegean Airlines của Hy Lạp cũng đã quay trở lại. Hiện một số hãng hàng không vẫn tiếp tục tạm dừng khai thác đường bay đến Israel trong vài ngày hoặc vài tuần tới, và không loại trừ khả năng tiếp tục gia hạn thêm, trong khi các hãng vẫn đang tiến hành đánh giá tình hình.

Trong bối cảnh hàng loạt hàng không nước ngoài tạm dừng hoạt động, nhiều hãng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải Israel ban bố "tình huống an ninh đặc biệt", đồng thời tạm thời giới hạn nghĩa vụ bồi thường hành khách để tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động bay. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev vào tuần trước, các hãng đề nghị ban hành quy định tạm thời nhằm giảm thiểu nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp hủy chuyến do lý do an ninh.

Theo luật hàng không hiện hành của Israel, nếu chuyến bay bị hủy trong vòng chưa đầy 14 ngày trước ngày khởi hành, hãng phải cung cấp chuyến bay thay thế cho hành khách. Tuy nhiên, do số lượng ghế trống hạn chế, chi phí để sắp xếp chuyến bay thay thế thường cao gấp nhiều lần so với giá vé ban đầu mà hành khách đã trả. Trong thư, các hãng hàng không yêu cầu rút ngắn thời gian thông báo trước cho hành khách trong trường hợp hủy hoặc thay đổi chuyến bay từ 14 ngày xuống còn 3 ngày.

Trong vòng 19 tháng qua, phần lớn các hãng hàng không nước ngoài đã nhiều lần hủy và khôi phục hoạt động tại Israel. Nhiều hãng bày tỏ lo ngại khi phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tập thể và khiếu nại nhỏ lẻ từ hành khách yêu cầu bồi thường theo luật hàng không. Giới chức Israel lo ngại rằng nếu tình trạng gián đoạn và rủi ro tài chính tiếp diễn, một số hãng có thể sẽ hủy bỏ hoàn toàn đường bay đến nước này.