Mỹ và Nga nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

(Ngày Nay) - Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm, mở đường cho cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngày 19/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt công bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm.

Theo bà Leavitt, sau cuộc điện đàm "đầy khích lệ" giữa hai nhà lãnh đạo, Moskva đã đồng ý tham gia vào giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình.

Kế hoạch bao gồm một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump.

Để đảm bảo tiến trình này diễn ra thuận lợi, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cả Nga và Ukraine.

Bà Leavitt nhấn mạnh rằng đây có thể là "ánh sáng cuối đường hầm" và cơ hội để đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Tuy nhiên, khi phóng viên lưu ý rằng Điện Kremlin dường như cho thấy ông Putin chưa hoàn toàn đồng ý về cuộc gặp song phương với ông Zelensky, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định chính quyền Trump đang nỗ lực làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc gặp song phương sẽ diễn ra như dự kiến.