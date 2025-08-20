Mỹ tái khẳng định sẽ không triển khai quân trên đất Ukraine

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Mỹ không triển khai quân tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy kế hoạch gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine và có thể 3 bên, trong bối cảnh Thụy Sĩ đề nghị đăng cai hòa đàm.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social tối 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh song phương Nga-Ukraine trước khi có thêm cuộc họp 3 bên với sự tham gia của cả Mỹ.

Ông Trump bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends" của Fox News, ông Trump tái khẳng định việc loại trừ khả năng triển khai quân Mỹ trên đất Ukraine.

Hiện, Nga chưa đưa ra cam kết rõ ràng về cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine nhưng Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga không bác bỏ bất kỳ hình thức nào, dù là song phương hay 3 bên, trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Nếu cuộc gặp này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Putin gặp trực tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ năm 2019 khi hai bên có cuộc gặp tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris để thảo luận về trao đổi tù binh và một lệnh ngừng bắn liên quan đến xung đột ở miền Đông Ukraine vào thời điểm đó.

Trong một diễn biến khác. ngày 19/8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết nước này sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào tại Geneve nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Cassis đưa ra đề xuất trên bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang có lệnh bắt giữ ông Putin và Thụy Sĩ là một bên ký kết của ICC.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Cassis nhấn mạnh: "Điều này liên quan đến vai trò ngoại giao của chúng tôi, vì Geneve là trụ sở của Liên hợp quốc tại châu Âu."

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã đề cập đến Geneve như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Washington.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19/8, Kiev thông báo Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sỹ Ukraine thiệt mạng theo thỏa thuận dàn xếp trước đó giữa hai nước.