Mỹ xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 thông báo ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và Mỹ bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tiết lộ những bước tiếp theo trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông Trump cho hay trong cuộc họp này, các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các đảm bảo này sẽ do các quốc gia châu Âu khác nhau cung cấp, với sự phối hợp của Mỹ. Theo ông Trump các bên tỏ ra hài lòng khả năng đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine. Khi các cuộc họp kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận thêm. Điện Kremlin cho biết cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết thêm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên nước này Steve Witkoff sẽ phối hợp với Nga và Ukraine để chuẩn bị cho các cuộc gặp trong tương lai.

Còn theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu họp báo, Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, ông Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm ủng hộ việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev, đồng thời thảo luận về khả năng nâng cấp độ đàm phán. Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine. Đặc biệt, ý tưởng về việc nghiên cứu khả năng nâng cấp độ đại diện đàm phán trực tiếp của hai nước đã được thảo luận.

Chưa có thêm chi tiết về thời gian hoặc địa điểm của cuộc gặp tiếp theo. Nếu cuộc gặp này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên ông Putin và ông Zelensky gặp mặt trực tiếp, kể từ năm 2019 tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris, nơi hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc trao đổi tù nhân và một lệnh ngừng bắn liên quan đến xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó vào chiều 18/8, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng trong khoảng một giờ đồng hồ, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine. Sau đó, hai tổng thống đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu để hướng tới một bước đột phá trong cuộc xung đột mà chính ông Trump đã cảnh báo có thể bùng phát thành Thế chiến thứ 3 nếu tiếp tục kéo dài.